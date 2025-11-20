Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ομιλία της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Βακόλα, Διευθύντριας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Δουλεύοντας μέσα στην Αλλαγή: Πραγματικές Προκλήσεις, Πραγματικές Λύσεις», για στελέχη και συνεργάτες της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη.

Οι συμμετέχοντες εμπνεύστηκαν από πρακτικές για τον τρόπο αντιμετώπισης της αλλαγής, χρησιμοποιώντας θετική σκέψη και άκουσαν πως μπορούν να παραμένουν ανθεκτικοί στις συνεχείς αλλαγές που εξελίσσονται γύρω τους. Η ομιλία προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και «άνοιξε» έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των παρευρισκόμενων, γύρω από τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάποιος στον χώρο εργασίας.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη γνώση και την εξέλιξη των ανθρώπων της, τόσο των εργαζομένων στην Εταιρία, όσο και των συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.