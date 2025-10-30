Το Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) μηνύθηκε από μια ομάδα νέων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το συνταξιοδοτικό ταμείο θέτει σε κίνδυνο τις παροχές τους λόγω κακής διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.

Οι Aliya Hirji, Travis Olson, Ravneet Singh και Chloe Tse, οι οποίοι δεν σχεδιάζουν να συνταξιοδοτηθούν πριν το 2050, υποστηρίζουν στη μήνυση ότι το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της χώρας παραβίασε τις νομικές του υποχρεώσεις απέναντί τους, διότι απέτυχε να «να προσδιορίσει, να αξιολογήσει ή να διαχειριστεί με σύνεση τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα». Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο του Οντάριο, καταγγέλλει επίσης το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τις συνεχιζόμενες επενδύσεις του σε ορυκτά καύσιμα. Το CPPIB «πετάει στα τυφλά όσον αφορά τους πραγματικούς κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και αποτυγχάνει να προστατεύσει τις συντάξεις των νέων Καναδών», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Karine Peloffy, δικηγόρος και επικεφαλής βιώσιμης χρηματοδότησης στην Ecojustice, η οποία εκπροσωπεί τους επενδυτές μαζί με δικηγόρους από την Goldblatt Partners LLP.

Το CPPIB δήλωσε σε ανακοίνωση ότι σκοπεύει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα όλων των Καναδών που συνεισφέρουν στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Η κλιματική αλλαγή είναι «ένας από τους πολλούς ουσιώδεις παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη μας κατά τη διαχείριση κινδύνων και την αναζήτηση ευκαιριών σε όλη την οικονομία μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε το CPPIB.

Ομάδες νέων σε διάφορα έθνη έχουν μηνύσει κυβερνήσεις και μεγάλες εταιρείες ενέργειας για τη φερόμενη συμβολή τους στη μελλοντική κλιματική αλλαγή ή την αποτυχία τους να την αντιμετωπίσουν. Ίσως η πιο γνωστή από αυτές – μια υπόθεση κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που ισχυριζόταν ότι είχε παραβιάσει τα δικαιώματά τους στη ζωή, την ελευθερία και την ιδιοκτησία ενθαρρύνοντας την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων – απορρίφθηκε από ένα ομοσπονδιακό εφετείο το 2020. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να εκδικάσει την υπόθεση τον Μάρτιο.

Οι τέσσερις Καναδοί εργαζόμενοι, όλοι κάτω των 33 ετών, ζητούν μια σειρά από δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης το CPPIB να ενεργεί «προς το συμφέρον όλων των συνεισφερόντων και των δικαιούχων», καθώς και μια εντολή για το CPPIB να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα στο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο.

«Συμμετέχω σε αυτή την υπόθεση γιατί θέλω να προστατεύσω τα οικονομικά συμφέροντα σκληρά εργαζόμενων νέων ανθρώπων όπως εγώ, που θέλουμε να μπορούμε να συνταξιοδοτηθούμε όταν μεγαλώσουμε», δήλωσε ο Olson, ένας από τους ενάγοντες, σε ανακοίνωση. «Το οικονομικό μου μέλλον διακυβεύεται».

Το CPPIB έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία ορυκτών καυσίμων, αλλά μάλλον να επενδύσει στην ενεργειακή μετάβαση. Το συνταξιοδοτικό ταμείο έχει αναφέρει μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του χαρτοφυλακίου του κατά 41% από το οικονομικό έτος 2020 και δηλώνει στην ιστοσελίδα του ότι παραμένει δεσμευμένο στη βιωσιμότητα. Ωστόσο, το CPPIB ανακοίνωσε τον Μάιο ότι κατήργησε τη δέσμευσή του για επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2050, τρία χρόνια αφότου είχε κάνει την αρχική δέσμευση.