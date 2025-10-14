Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ) και ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών ζημιών (HALA – Hellenic Association of Loss Adjusters) ανακοινώνουν πως στις 25/9/2025 υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας διάρκειας δύο (2) ετών.

Το μνημόνιο έχει στόχο την δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας και κοινής συμμετοχής σε δράσεις που ενισχύουν την διαφάνεια και την επαγγελματική δεοντολογία στο πεδίο δράση των δύο φορέων.

Ο κ. Ηλίας Τσολάκης, πρόεδρος του ΠΟΑΔ υπογράμμισε ‘’Είμαστε αισιόδοξοι πως ο διάλογος με όλους τους θεσμικούς φορείς της ασφαλιστικής αγοράς είναι απαραίτητο να συνεχιστεί καθώς αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης και παρέχει ουσιαστικό κοινωνικό και επαγγελματικό αποτύπωμα.’’

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την υπογραφή του μνημονίου ο κ. Σίμος Μασέλης,, Πρόεδρος του HALA δήλωσε ‘’Ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών ζημιών συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα πως είναι ανοικτός σε κάθε πρωτοβουλία που προάγει τον ασφαλιστικό θεσμό και έχουμε την πεποίθηση πως με την συνεργασία αυτή θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κοινές δράσεις προς τον σκοπό αυτό.’’

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΠΟΑΔ https://poad.gr/