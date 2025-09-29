Η ΠΟΑΔ με απόφαση της επικαιροποιησε την συνεργασία της με τον Σύλλογο Ελλήνων Πραγματογνωμόνων HALA με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας το οποίο θα δώσει αμφότερα οφέλη και στους δύο θεσμικούς φορείς.

Τόσο ο πρόεδρος του HALA, Σίμος Μασέλης, όσο και ο Σταύρος Δημόπουλος συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Όπως αναφέρει η ΠΟΑΔ “Είμαστε σίγουροι ότι “αυτή η αρχή και οι δεσμεύσεις που θέσαμε θα βάλουν τα θεμέλια μιας νέας εποχής στην σχέση διαμεσολάβησης και πραγματογνωμόνων”.