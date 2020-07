Share on Facebook

Η Carglass® Ελλάδος ανακοινώνει την Πιστοποίησή της από το Institute of Motor Industry αποδεικνύοντας την ασυναγώνιστη τεχνική υπεροχή της μέσα από την αυστηρή εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών τόσο στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτων, όσο και στην Παραμετροποίηση Κάμερας ADAS, υπηρεσία που παρέχει ήδη από το 2014.

Το Institute of Motor Industry (IMI) αποτελεί το μοναδικό Επαγγελματικό Ινστιτούτο της Αυτοκινητοβιομηχανίας, εξουσιοδοτημένο να αξιολογεί και να πιστοποιεί τεχνικούς και υπηρεσίες, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι πελάτες λαμβάνουν υπηρεσίες προκαθορισμένων υψηλών προδιαγραφών για τον εκάστοτε κλάδο. Η πιστοποίηση αυτή ορίζει και επίσημα το Belron® Way of Fitting (BWoF), που εφαρμόζει η Carglass® Ελλάδος, ως την αποκλειστικά ενδεδειγμένη διαδικασία για όλο τον κλάδο, όπως αυτή ακολουθείται από όλους τους τεχνικούς του Ομίλου παγκοσμίως, και πλέον αποτελεί μέρος του Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας του IMI.

Η Carglass® Ελλάδος, μέσα από μια απαιτητική και λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών της, έλαβε την πιστοποίηση του IMI, καθιστώντας την έτσι την μοναδική εταιρεία του κλάδου, που αναγνωρίζεται για τις υψηλές προδιαγραφές εργασιών τοποθέτησης κρυστάλλων, μέσα από την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και τα πατενταρισμένα εργαλεία, που ο όμιλος της Belron διαθέτει και χρησιμοποιεί.

Παράλληλα, οι τεχνικοί της Carglass® Ελλάδος αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν για την διαδικασία που εφαρμόζεται στην Παραμετροποίηση Καμερών ADAS, που διαθέτουν τα σύγχρονα οχήματα.

Η Εταιρία επενδύει συστηματικά από το 2014 σε εξοπλισμό και εκπαίδευση των τεχνικών της, προκειμένου να παρέχει πανελλαδικά στα 22 εταιρικά της καταστήματα την υπηρεσία αυτή, καινοτομώντας ακόμα και όταν τα οχήματα με ADAS αποτελούσαν ένα πολύ μικρό ποσοστό του ελληνικού στόλου. Σήμερα μετά από 6 χρόνια και πάνω από 1.200 παραμετροποιήσεις η Πιστοποίηση IMI σφραγίζει την πολυετή εμπειρία της Carglass® Ελλάδος, η οποία προσφέρει στον πελάτη ολιστική εξυπηρέτηση και πρωτίστως, οδηγική ασφάλεια.

Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί για την Carglass® Ελλάδος την ύψιστη επιβεβαίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει μέσα από τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που πλέον ορίζονται και από το ΙΜΙ.

Χάρη στις πολύ ισχυρές συνεργασίες του Ομίλου της Belron με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κρυστάλλων στον κόσμο, η Carglass® Ελλάδος μπορεί να εγγυάται όχι μόνο για την ποιότητα των ανταλλακτικών της αλλά και για την υπεροχή της στην ασφαλή διεκπεραίωση όλων των εργασιών θραύσης κρυστάλλων και Παραμετροποίησης Κάμερας ADAS.