Η Morax Media σε συνεργασία με την Tsomokos Communications ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 1ου Insurance Forum «Athens Edition» το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Το συνέδριο έχει ως στόχο να συγκεντρώσει ανώτατα στελέχη, ηγέτες της αγοράς, ρυθμιστικές αρχές και ειδικούς, με σκοπό να εξερευνήσουν τις στρατηγικές προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Μια υψηλού επιπέδου πλατφόρμα διαλόγου, ανταλλαγής γνώσεων και ουσιαστικών διασυνδέσεων σε όλη την ασφαλιστική αγορά.

Θέματα που μεταξύ άλλων θα συζητηθούν αφορούν τη Διαχείριση Κινδύνων & την Ανθεκτικότητα των Ασφαλιστικών εταιρειών και Διαμεσολαβητών, το Κανονιστικό Πλαίσιο & τις Εξελίξεις της Αγοράς αναφορικά με τη νομοθεσία και πώς οι ασφαλιστικές προσαρμόζουν τη διακυβέρνηση, τη συμμόρφωση και τον στρατηγικό τους σχεδιασμό για να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων & το Bancassurance ως μοντέλα διανομής με έμφαση στην ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών και στις κανονιστικές προκλήσεις. Επίσης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη Τεχνολογία, τα Δεδομένα & τη Κυβερνοασφάλεια, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την προστασία των λειτουργιών σε ένα ολοένα πιο δικτυωμένο περιβάλλον και τέλος η Ασφάλιση Υγείας & Επαγγελματική Ευθύνη κάνοντας focus στις σχέσεις μεταξύ ασφαλιστών, παρόχων υγείας και επαγγελματιών, με έμφαση στη διαχείριση κόστους, στην επαγγελματική ευθύνη και στην υποστήριξη υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων για τους ασφαλισμένους.

Αυτά τα θέματα θα αποτελέσουν τον πυρήνα της συζήτησης στο συνέδριο, με στόχο να προσφέρουν στο κοινό στρατηγική κατανόηση, πρακτικές λύσεις και κατευθύνσεις για τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.

Οι Early Bird Εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του συνεδρίου κ. Νίκο Μωράκη στο e-mail nikosmorakis@moraxmedia.gr



