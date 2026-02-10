Απαντήσεις στους ισχυρισμούς της Αντιπολίτευσης έδωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των άρθρων του νομοσχεδίου για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η Υπουργός επεσήμανε ότι κάθε άρθρο του νομοσχεδίου είναι προϊόν διαβούλευσης και συμφωνίας με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους, συμπληρώνοντας ότι «ακόμα και όταν θελήσαμε μετά τη δημόσια διαβούλευση να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές στο νομοσχέδιο, μετά τη διαβούλευση, όλες οι αλλαγές συζητήθηκαν με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους».

Παράλληλα, ανέγνωσε απόσπασμα από την ομιλία του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά που πραγματοποίησε στην ακρόαση φορέων, σύμφωνα με τον οποίο «αυτή η κοινωνική συμφωνία, είναι αποτέλεσμα ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου που ίσως με την εμπειρία τουλάχιστον 25 ετών στο συνδικαλιστικό κίνημα, σε τριτοβάθμιο επίπεδο, έζησα από μηδενική βάση. Όχι ένα κείμενο που μας ήρθε για να το αξιολογήσουμε και καλά και να κάνουμε παρατηρήσεις. Ένα κείμενο που φτιάχτηκε από το μηδέν και σε αυτό το κείμενο συμφωνήσαμε αμβλύνοντας αντιθέσεις, λειαίνοντας γωνίες και μεταξύ των σχέσεων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και του Υπουργείου. Είναι μία καλή πρακτική και επιτέλους σε αυτή τη χώρα να είναι υπόδειγμα αυτή η κοινωνική συμφωνία καλής νομοθέτησης και συνεχίζει μετά. Είναι το πλαίσιο για να έχουμε κλαδικές συμβάσεις. Να έχουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους και στους μισθολογικούς όρους και στους θεσμικούς».

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, απάντησε ότι οι Έλληνες μισθωτοί εργάστηκαν κατά μέσο όρο 38 ώρες, κατατάσσοντας τη χώρα μας έβδομη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίθεση με την πρώτη που ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ.

«Μάλιστα υπάρχει και μία μικρή μείωση, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ήταν 38,1 ώρες και μειώθηκε στις 38 ώρες» σημείωσε.

Η κα Κεραμέως διαπίστωσε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει στάση.

«Διαπιστώνω το εξής και χαίρομαι πολύ γι΄ αυτό: Διαπιστώνω μία μεταστροφή του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα την ανάλυση επί των άρθρων και με εξαίρεση ίσως κάποια άρθρα επί της διαιτησίας, καταλαβαίνω ότι συμφωνούν με την κοινωνική συμφωνία και το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό θετικό βήμα και το χαιρετίζω».

Απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ, παρέθεσε στοιχεία ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με τα οποία, το 2016, επί ημερών διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διενεργήθηκαν 52.000 έλεγχοι ενώ το 2025, 82.000 έλεγχοι, «άρα αύξηση από τις 52.000 στις 82.000» δήλωσε. Παράλληλα επισήμανε ότι οι πράξεις επιβολής προστίμου από τις 7.000 το 2016, ανήλθαν σε 15.000 το 2025 ενώ εισπράχθηκαν 31 εκατομμύρια το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ και 53 εκατομμύρια το 2025. «Άρα από τα 31 εκατομμύρια στα 53» ανέφερε η Υπουργός.

Ξεκαθάρισε δε ότι δεν έχει αλλάξει το παραμικρό στις προϋποθέσεις για το δικαίωμα προσφυγής στη διαιτησία.

«Απλά θα γίνεται σε διαφορετικό δικονομικό στάδιο. Δηλαδή θα κρίνονται από μια επιτροπή με αυξημένα εχέγγυα γνώσεων. Δεν αλλάζει ούτε στο ελάχιστο καμία προϋπόθεση προσφυγής στη διαιτησία» υπογράμμισε.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι ρυθμίσεις των μητρώων αφορούν γραφειοκρατικά ζητήματα, τόνισε ότι το να το να διευκολύνεις την εγγραφή στο μητρώο σημαίνει ότι διευκολύνεις και την εν δυνάμει επέκταση μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

«Άρα όσο πιο εύκολο είναι να γραφτεί κανείς στο μητρώο, όσα λιγότερα στοιχεία απαιτούνται, τόσο πιο εύκολα θα μπορεί εν δυνάμει εν συνεχεία να επεκταθεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας».

Απαντώντας στις αιτιάσεις του ΚΚΕ περί «ωφέλειας του κεφαλαίου» και ότι το νομοσχέδιο δεν επαναφέρει την ευνοϊκότερη ρύθμιση, σημείωσε ότι «Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι το εξής, στους εργαζόμενους που μας ακούν. Έρχεται αυτή η συμφωνία και δίνει πλήρη μετενέργεια, πλήρη μετενέργεια, δηλαδή όλοι οι όροι μίας συλλογικής σύμβασης εργασίας θα ισχύουν στο διηνεκές μέχρι να συναφθεί νέα συλλογική ή ατομική σύμβαση. Αυτό πώς ωφελεί το κεφάλαιο ακριβώς; Λέει, εν συνεχεία, ότι το νομοσχέδιο δεν επαναφέρει την ευνοϊκότερη ρύθμιση. Μα, κύριοι συνάδελφοι, η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης ισχύει κανονικότατα. Ισχύει κανονικά. Άρθρο 400 του κώδικα εργατικού δικαίου: «οι όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας μπαίνουν μόνο ευνοϊκότεροι από τους όρους μίας συλλογικής σύμβασης. Οι συλλογικές συμβάσεις μπορεί να περιέχουν μόνο ευνοϊκότερους όρους από το νόμο. Όταν συρρέουν περισσότερες συλλογικές συμβάσεις υπερισχύει η ευνοϊκότερη. Ισχύει στο ακέραιο η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης».

Εν συνεχεία η κα Κεραμέως διερωτήθηκε: «Θεωρούμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας καλό πράγμα στη χώρα; Τις θεωρούμε. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι σε αυτήν την αίθουσα θεωρούν ότι είναι καλό πράγμα οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

Τόνισε δε ότι με αυτή τη συμφωνία παρέχεται πλήρης μετενέργεια στους εργαζόμενους, προκειμένου να συνεχίσουν να ισχύουν οι όροι μίας συλλογικής σύμβασης εργασίας και μετά τη λήξη της.

«Όσοι θέλουν τη μετενέργεια ψηφίζουν ναι, όσοι δεν θέλουν οι εργαζόμενοι να έχουν μετενέργεια, ψηφίζουν όχι».

«Τελικά το ερώτημα είναι ένα: θέλουμε ή δεν θέλουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας; Θέλουμε ή δεν θέλουμε περισσότερους εργαζόμενους να καλύπτονται και να προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας; Όσοι θέλουν, ψηφίζουν ναι. Όσοι δεν θέλουν, ψηφίζουν όχι» δήλωσε κλείνοντας την ομιλία της.