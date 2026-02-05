Απάντηση στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης παρείχε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της Αρχής του νομοσχεδίου για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η κα Κεραμέως απέρριψε τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ ότι η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ήρθε υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία προέβλεπε διαβούλευση με τους εταίρους και όχι νομοθέτηση.

«Η συγκεκριμένη οδηγία μιλάει για διαβούλευση. Λέει να γράψουμε νομοσχέδιο μαζί με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους όπως κάναμε; Λέει να θεσπίσουμε μαζί έναν, έναν τους όρους του νομοσχεδίου; Δεν το λέει».

Η Υπουργός σημείωσε ότι αν προβλεπόταν κάτι τέτοιο, δεν θα έβγαινε η αρμόδια Επίτροπος Απασχόλησης να συγχαρεί την Ελλάδα χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας «πηγή έμπνευσης» για ολόκληρη την Ευρώπη.

Παράλληλα, η κα Κεραμέως, σε απάντηση των αιτιάσεων του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει θεσμοθετήσει τον τριμερή διάλογο, υπενθύμισε την ύπαρξη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.

«Είναι σε γνώση σας ότι υπάρχει στο Υπουργείο μόνιμο τριμερές όργανο; Λέγεται Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, συνεδριάζει διαρκώς, είναι θεσμοθετημένο και λειτουργεί.» δήλωσε η Υπουργός.

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες που εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, ότι η διαβούλευση με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους πραγματοποιήθηκε εν κρυπτώ, παρέθεσε σχετικό δελτίο Τύπου με ημερομηνία 29 Απριλίου του 2025, με το οποίο γνωστοποιούνταν η έναρξη της διαβούλευσης με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους: «Θα περίμενα από τον τομεάρχη της αξιωματικής Αντιπολίτευσης να διαβάζει τουλάχιστον τα δελτία Τύπου του Υπουργείου Εργασίας» σχολίασε σκωπτικά η κυρία Κεραμέως.

Η κα Κεραμέως καυτηρίασε και τη στάση του ΠΑΣΟΚ το οποίο παρότι προσκλήθηκε σε διάλογο επί του νομοσχεδίου πριν κατατεθεί στη Βουλή, εκείνο αρνήθηκε ακόμα και να απαντήσει.

«Εσείς στο ΠΑΣΟΚ που κόπτεστε τόσο πολύ για τον διάλογο, τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι σας κάλεσα προσωπικά, επίσημα σε διάλογο, για το εν λόγω νομοσχέδιο. Δεν ήρθατε καν, δεν απαντήσατε καν αν θα έρθετε. Αυτή είναι η προσοχή που δίνει το ΠΑΣΟΚ στον κοινωνικό διάλογο και ευρύτερα στον πολιτικό διάλογο ;».

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η παρούσα Κυβέρνηση παρέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας με την ανεργία στο 18%, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ «και χρειάστηκαν πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις και συστηματικές πρωτοβουλίες για να καταφέρουμε να επιτύχουμε τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάμε από το 18% στο 7,5% στην ανεργία, να πάμε από τα 650 στα 880 στον κατώτατο μισθό και προσεχώς, από το 2027, στα 950 ευρώ, να ξεπεράσουμε τα 1500 ευρώ στον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης. Και τώρα, που έγιναν όλα αυτά, δημιουργήθηκε πρόσφορο έδαφος για να προχωρήσουμε και στο επόμενο, πολύ σημαντικό βήμα, που ήταν η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία».

Απαντώντας για το ύψος του μέσου μισθού, η κα Κεραμέως δήλωσε ότι «το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σε πραγματικούς όρους, δηλαδή, αφού αφαιρέσουμε την επίπτωση του πληθωρισμού, έχει αυξηθεί από το 2019 ως το 2024 κατά 22%», επίδοση που συνιστά την 5η καλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απαντώντας στις αιτιάσεις σχεδόν του συνόλου της αντιπολίτευσης αναφορικά με την έκτακτη βάρδια εργασίας και το «δήθεν 13ωρο» που όπως σχολίασε σκωπτικά «λέτε ότι έχει καταστρέψει την αγορά εργασίας στην Ελλάδα», παρέθεσε επίσημα στοιχεία τα οποία, όπως τόνισε «καταρρίπτουν αυτό το αφήγημα».

«Έκτακτη βάρδια: Έχουν περάσει 19 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου. Τι ποσοστό των επιχειρήσεων της χώρας έχει αξιοποιήσει αυτό το μέτρο, το οποίο σας λέγαμε τότε ότι δεν είναι γενικής εφαρμογής, ότι είναι μόνο κατ’ εξαίρεση και εφαρμόζεται μόνο εφόσον συμφωνήσει ο εργαζόμενος και λέγατε εσείς: Η χώρα περνάει σε εξαήμερη εργασία. Τι ποσοστό τελικά των επιχειρήσεων της χώρας αξιοποίησε αυτό το καταστροφικό μέτρο, το οποίο εσείς λέγατε ότι είναι η καταστροφή της αγοράς εργασίας; Μόλις το 0,14%. Ξαναλέω, το 0,14% αξιοποίησε τη ρύθμιση της έκτακτης βάρδιας το οποίο εσείς θεωρείτε ότι καταστρέφει την αγορά εργασία».

Αναφερόμενη στο «δήθεν 13ωρο», όπως το χαρακτήρισε, ανέφερε ότι «ήμασταν εδώ πριν 2 μήνες, όταν λέγατε, φύγαμε από το 8ωρο και πήγαμε στο 13ωρο, άλλαξαν οι συμβάσεις εργασίας, όλοι στη χώρα θα δουλεύουν 13 ώρες. Πόσοι είναι τελικά αυτοί οι μισθωτοί οι οποίοι αξιοποίησαν το δήθεν 13ωρο; Το 0,4%. Αυτή ήταν η καταστροφή που οδηγεί την αγορά εργασίας σε περιδίνηση».

Απαντώντας στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περί μαζικής φυγής νέων στο εξωτερικό, η Υπουργός παρέθεσε στοιχεία της EUROSTAT, σύμφωνα με τα οποία το 2023, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, το μεταναστευτικό ισοζύγιο της χώρας ήταν θετικό κατά 14.350 άτομα. Συγκεκριμένα, 47.155 επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ 32.805 αποχώρησαν στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, επισημαίνοντας ότι αυτοί αυξήθηκαν από 52.000 το 2016 σε 82.000 το 2025. Επιπλέον, στάθηκε στη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας, σημειώνοντας ότι το 2015 υπηρετούσαν 715 υπάλληλοι, ενώ σήμερα ο αριθμός τους ξεπερνά τους 800. Σε ό,τι αφορά την καταμέτρηση των εργατικών δυστυχημάτων, η Υπουργός διευκρίνισε ότι από το 2009 εφαρμόζεται η ίδια μεθοδολογία βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού.

Στη συνέχεια, η κα Κεραμέως τοποθετήθηκε για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που συνήφθη σε μία από τις συστημικές τράπεζες, βάσει της οποίας ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1.104 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της σύναψης περισσότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε την παντελή απουσία αναφοράς στα πρόσφατα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τα οποία: η ανεργία υποχώρησε στο 7,5%, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία της χώρας , δημιουργήθηκαν 563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019, η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή πρώτη σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ στην αύξηση απασχόλησης, η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% (από το 69% το 2019), ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.516 (από τα 1.264 ευρώ το 2019), σημειώνοντας αύξηση 20%, ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.362,66 ευρώ (από τα 1.046 το 2019) σημειώνοντας αύξηση 30,3%, ενώ σχεδόν 2 στους 3 μισθωτούς αμείβονται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ, ποσοστό αύξησης 75% από το 2019.

Κλείνοντας η Υπουργός σχολίασε: «Είναι θλιβερό να λένε οι έξω τόσο καλά λόγια για την πατρίδα μας, και εσείς να παρουσιάζετε μια πλαστή εικόνα διάλυσης και καταστροφής. H Ευρώπη μας λέει ότι είμαστε πηγή έμπνευσης, και εσείς μένετε στη στείρα, απομονωμένη αντιπολίτευση του ΟΧΙ σε όλα», και πρόσθεσε: « Γιατί όλοι χαιρετίζουν αυτή τη συμφωνία; Γιατί όλοι οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι την κατήρτισαν με αυτόν τον τρόπο; Γιατί ιστορικά έχουμε ίσως τα λιγότερα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση;». «Μας λέτε ότι έπρεπε πιο νωρίς να τα φέρουμε, ότι αργήσαμε. Τώρα που τα φέραμε, θα τα ψηφίσετε; Γιατί εδώ υπάρχουν δυο τινά: Η μας τα λέγατε και τα φέραμε, και άρα τα ψηφίζετε, η δεν τα ψηφίζετε οπότε αναρωτιέται κανείς πραγματικά τι θέλετε σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας », κατέληξε η κ. Κεραμέως τονίζοντας μάλιστα ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η απόφαση της ΓΣΕΕ για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ήταν ομόφωνη. «Όλες οι δικές σας παρατάξεις το ψήφισαν. Εσείς;», κατέληξε.