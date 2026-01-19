Για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς που πλέον κινείται σε σε τροχιά ωρίμανσης και δυναμικής ανάπτυξης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, τα κίνητρα και την υποχρεωτικότητα μίλησε από το βήμα των 31α FMIA, στην στις 15 Δεκεμβρίου 2025 ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστική, Νικόλαος Μακρόπουλος.

Ο κ. Μακρόπουλος τόνισε ότι η ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος ώστε τα συνολικά ασφάλιστρα να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025,. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνοντας την επιτυχή ανταπόκριση του κλάδου σε καταστροφές όπως ο «Daniel» και πρότεινε την επέκταση της υποχρεωτικότητας ασφάλισης και στις κατοικίες .

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ψηφιακή καινοτομία, με τον ίδιο να δηλώνει ότι οι ασφαλιστικές είναι πλέον τεχνολογικές εταιρείες που πρέπει να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη,. Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών ανακατατάξεων, αναφέρθηκε στην εξαγορά της «ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής», τονίζοντας τον εντυπωσιακό δείκτη φερεγγυότητας 402,51%. Κλείνοντας, προέτρεψε τους διαμεσολαβητές να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, εστιάζοντας στην υγεία, την περιουσία και την αστική ευθύνη, καθώς εκεί βρίσκεται το μέλλον του κλάδου.

Ειδικότερα δήλωσε:

“Είναι πραγματικά τιμή μου που βρίσκομαι και φέτος μαζί σας, στη 31η τελετή των Insurance Awards “Φίλιππος Μωράκης”, ενός θεσμού που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια προσωπική αναφορά. Ο Φίλιππος Μωράκης δεν ήταν απλώς ένας πρωτοπόρος της ασφαλιστικής ενημέρωσης· ήταν ένας άνθρωπος που διέθετε όραμα, ήθος και βαθιά πίστη στην αξία του θεσμού της ασφάλισης.

Είχε μια σπάνια ικανότητα να ενώνει ανθρώπους, να αναδεικνύει τα θετικά παραδείγματα και να εμπνέει γενιές επαγγελματιών. Το έργο του συνεχίζεται άξια από τους δύο γιους του, τον Μιχάλη και τον Νίκο, που όχι μόνο τιμούν την παρακαταθήκη του, αλλά την εξελίσσουν, δημιουργών τας έναν θεσμό υψηλών προδιαγραφών, με κύρος και σεβασμό σε ολόκληρη την ασφαλιστική αγορά. Θέλω επίσης, για ακόμη μία φορά, να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές για την εξαιρετική τιμή που μου έκαναν πέρυσι απονέμοντάς μου τον «Τίτλος Τιμής», για την προσφορά μου στον θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Είναι μια διάκριση που κρατώ βαθιά μέσα μου και με συντροφεύει ως υπενθύμιση της ευθύνης που όλοι έχουμε απέναντι στον κλάδο μας, για τον οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα.

Κλιματική Αλλαγή

Ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί τον κλάδο μας είναι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή απειλεί άμεσα την καθημερινότητά μας και το μέλλον των επόμενων γενεών. Ο χρόνος προχωρά με ανησυχητικά γρήγορους ρυθμούς. Οι μεταβολές της θερμοκρασίας του πλανήτη είναι ανεξέλεγκτες και οι συνέπειές τους επηρεάζουν καθημερινά τη ζωή μας. Οι θερμές θερινές ημέρες γίνονται ακόμα πιο ζεστές, ενώ οι χειμερινές ασυνήθιστα ψυχρές. Οι πλημμύρες κατακλύζουν περιοχές που ποτέ δεν υπέφεραν από αυτά τα φαινόμενα. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται με ταχύτητα εκτός ελέγχου, κατακαίοντας τεράστιες περιοχές δασών. Η Ελλάδα βίωσε ένα πρωτοφανές γεγονός , στην Θεσσαλία, το φαινόμενο καταιγίδα Daniel. Οι ζημιές για το γεγονός αυτό σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ ανήλθαν σε περίπου 350εκ. , καθιστώντας το, το μεγαλύτερο καταστροφικό γεγονός που έχει γίνει στην χώρα μας. Η ασφαλιστική αγορά ανταποκρίθηκε πλήρως και πλήρωσε όλες τις ζημιές που τις αναλογούσαν. Μόλις τον προηγούμενο μήνα είχαμε δύο κακοκαιρίες, Byron και Adele, που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια κάτι που απλά βλέπουμε στις ειδήσεις, ή διαβάζουμε σε έρευνες και εκθέσεις – είναι πλέον η καθημερινότητά μας.

Οικονομία

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική οικονομία έχει κάνει άλματα. Η Ελλάδα καταγράφει μια συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία, η οποία βασίζεται σε στέρεες βάσεις για την ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα έχει γίνει ένας σημαντικός παίκτης στο διεθνές χρηματοπιστωτικό στερέωμα, συνομιλεί ισότιμα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θεωρώ πως η αποκλιμάκωση των επιτοκίων θα βοηθήσει έτι περαιτέρω την ανάπτυξη της αγοράς.

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και η αύξηση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και η πρόσφατη μεγάλη επιτυχία να αναλάβει την Προεδρία του Eurogroup, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης , αποδεικνύει την ανάκτηση της αξιοπιστίας της Ελληνικής οικονομίας. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι τα τελευταία τέσσερα χρόνια σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της Ε.Ε.. Η σταθερότητα, που αποπνέει πλέον η Ελλάδα, συνέβαλε σημαντικά να αναπτυχθεί και ο δικός μας κλάδος. Όλα αυτά δεν είναι απλώς επιτυχίες της οικονομίας — είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται και η ασφαλιστική αγορά. Τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής και ζημιών όπως δείχνουν τα στοιχεία για το 2025 θα ξεπεράσουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εικόνα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σήμερα

Σύμφωνα με όσα σας προανέφερα η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σήμερα σε μια φάση συγκρατημένης αλλά ουσιαστικής αισιοδοξίας.

Βλέπω πλέον μια πιο ώριμη στάση από τους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι αναγνωρίζουν περισσότερο τα οφέλη της ασφάλισης και τη σημασία της για την προστασία της οικογένειας, της περιουσίας και της επιχείρησής τους.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της KPMG, καταγράφεται σταδιακή άνοδος σε κρίσιμους δείκτες:

• ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τις ασφαλιστικές εταιρείες,

• διεύρυνση του ενδιαφέροντος για προαιρετικές και συμπληρωματικές καλύψεις,

• αυξημένη διάθεση διασφάλισης ζωής και υγείας.

Αυτή η θετική μεταστροφή δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς, συνέπειας και της σταδιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει ο κλάδος.

Τεχνολογία

Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και να απασχολήσει τον κλάδο μας είναι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα, τόσο οι διαμεσολαβούντες όσο και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές χωρίς να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες. Η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση κινδύνων, καθώς και οι διαδικασίες αυτοματοποίησης, είναι πλέον καθοριστικοί παράγοντες για την ασφαλιστική αγορά. Ένας αγώνας χωρίς τέλος για την εφαρμογή του digitalization στο οποίο εκπαιδεύονται τα στελέχη μας, οι συνεργάτες μας και οι διαμεσολαβητές. Είμαστε πλέον τεχνολογικές εταιρείες που ασχολούνται με τις ασφάλειες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν ήδη δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να υιοθετήσουν λύσεις βασισμένες στο ΑΙ, και αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει, αλλά να μας εμπνέει. Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τον κλάδο διεθνώς. Η τεχνολογία αφαιρεί από τα χέρια των διαμεσολαβητών τα χρονοβόρα διοικητικά καθήκοντα, τους απελευθερώνει ώστε να κάνουν αυτό που γνωρίζουν καλύτερα: να βρίσκονται δίπλα στον πελάτη και να καλύπτουν τις πραγματικές ασφαλιστικές του ανάγκες.

Η ελληνική αγορά βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Η ψηφιακή καινοτομία δεν είναι πλέον μια επιλογή· είναι ο δρόμος προς το μέλλον.

Κίνητρα & Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις: Το Νέο Τοπίο Για τους λόγους που σας ανέφερα είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος διότι τα κίνητρα υποχρεωτικής ασφάλισης δημιουργούν ένα νέο τοπίο στην αγορά. Η χρονιά που πέρασε ήταν καθοριστική. Η κυβέρνηση προχώρησε σε τρεις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις:

1. Αύξηση της έκπτωσης ΕΝΦΙΑ από 10% σε 20% για ασφαλισμένα ακίνητα. Μια έξυπνη μεταρρύθμιση που επιβραβεύει όσους προστατεύουν την περιουσία τους.

2. Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000ευρώ. Μια απόφαση που προσωπικά θεωρώ απολύτως σωστή.

3. Υποχρεωτική ασφάλιση φυσικών καταστροφών σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια Και θα το πω καθαρά:

Ήρθε η ώρα η υποχρεωτική ασφάλιση να επεκταθεί και στις κατοικίες.

Ο Κλάδος Υγείας & Οι Προκλήσεις

Ένας κλάδος με μεγάλες προκλήσεις είναι ο κλάδος υγείας – η εικόνα του είναι σύνθετη. Θα μιλήσω ευθέως:

Η τιμολογιακή πολιτική των ιδιωτικών νοσοκομείων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στον κλάδο υγείας. Και όταν οι ασφαλιστικές εταιρείες πιέζονται υπερβολικά, τελικά πιέζεται και ο καταναλωτής. Θεωρώ λοιπόν επιτακτικό η κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα και να αναζητήσει μια δίκαιη, βιώσιμη λύση, που θα διασφαλίζει ισορροπία και συνεργασία. Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω και τα θετικά. Στην πρόσφατη εκδήλωση της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, ο υφυπουργός Υγείας, κ. Θεμιστοκλέους, εξέφρασε την πρόθεση να εξεταστεί η δυνατότητα τα δημόσια νοσοκομεία να παρέχουν υπηρεσίες και σε ασφαλισμένους ιδιωτικών εταιρειών. Αυτό είναι ένα βήμα προόδου που μπορεί να αλλάξει τον χάρτη της υγείας στη χώρα.

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές: Η Νέα Εποχή της Αγοράς

Τα τελευταία χρόνια, ο ασφαλιστικός κλάδος —και ιδίως η ασφαλιστική διαμεσολάβηση— βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάρθρωσης. Κάτι που πριν από μια δεκαετία θα θεωρούσαμε απίθανο, τώρα αποτελεί μια νέα πραγματικότητα:

Συγκέντρωση δυνάμεων, εξαγορές, συγχωνεύσεις και στρατηγικές συμμαχίες. Τα πρόσφατα deals της Mega Brokers, της agora insurance, οι συνεχείς στοχευμένες εξαγορές της Howden Hellas. Η πρόσφατη εξαγορά της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής από την ΕΥΡΩΠΗ Holdings, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μέλος του πολυσχιδούς Ομίλου INTRACOM, σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Στόχος της στρατηγικής αυτής κίνησης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ισχυρού και αξιόπιστου ελληνικού ασφαλιστικού ομίλου, με ισχυρά θεμέλια και μακροπρόθεσμο όραμα. Ενδεικτικό της δυναμικής και της φερεγγυότητας της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής είναι ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) για το α’ εξάμηνο του 2025, ο οποίος ανέρχεται στο εντυπωσιακό 402,51%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Το γεγονός αυτό κατατάσσει την εταιρεία ανάμεσα στις πλέον αξιόπιστες και κεφαλαιακά ισχυρές του κλάδου, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά ωριμάζει, ενισχύεται και διευρύνεται. Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, ως θυγατρική της ΕΥΡΩΠΗ Holdings – μιας εισηγμένης εταιρείας με κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ – αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, μας τιμά ιδιαίτερα με την παρουσία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Holdings, κ. Γιάννης Παπαβασιλείου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους διαμεσολαβούντες, τους πράκτορες, τους brokers οι οποίοι έχουν συμβάλει στην ανοδική πορεία της εταιρείας, για την εμπιστοσύνη και υποστήριξη και να είναι σίγουροι ότι θα είμαστε πάντα δίπλα τους.

Μήνυμα προς την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Κλείνοντας, θέλω να μιλήσω από καρδιάς στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Ξέρω τις δυσκολίες της δουλειάς σας. Ξέρω τις απαιτήσεις, την πίεση, τις αμέτρητες ώρες δουλειάς, τα εμπόδια. Τα ξέρω, γιατί κι εγώ από εκεί ξεκίνησα. Από την πρώτη γραμμή. Θα σας δώσω μια συμβουλή, ως άνθρωπος που έχει περάσει μια ζωή σε αυτό τον κλάδο: Μην περιορίζεστε στην ασφάλιση οχημάτων. Ο κλάδος αυτός θα αλλάξει δραματικά τα επόμενα χρόνια. Η τεχνολογία, οι πλατφόρμες , τα ηλεκτρικά , τα αυτόνομα και αυτοκινούμενα αυτοκίνητα, οι νέες ρυθμίσεις, οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν τελείως το σκηνικό στην ασφάλιση των αυτοκινήτων. Ανοίξτε τα φτερά σας. Επενδύστε στην υγεία, στην περιουσία, στις επιχειρηματικές καλύψεις, στην αστική ευθύνη, ένα κλάδο με τρομερή προοπτική αφού, όπως όλοι γνωρίζετε στα περισσότερα επαγγέλματα θα γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση επαγγελματικής και αστικής ευθύνης. Εκεί βρίσκεται το μέλλον — και εκεί βρίσκονται οι πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Και φυσικά, θέλω να συγχαρώ όλους σας, όσους διακρίνεστε απόψε για το παραγωγικό σας έργο και τις εξαιρετικές σας επιδόσεις. Είστε η ψυχή της αγοράς μας. Είστε αυτοί που κρατάτε ζωντανή την ιδέα της ασφάλισης στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στην εκδήλωση και πάντα επιτυχίες”.