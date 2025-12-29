Η ασφαλιστική αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιών αλλαγών, με την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) να αναδεικνύονται σε βασικούς μοχλούς εξέλιξης σε μια σειρά διαστάσεων.

Της Νίκης Τρομπούκη, Διευθύντριας Τομέα Στρατηγικής και Διακυβέρνησης ERGO Aσφαλιστικής (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης που κυκλοφόρησε με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 14/12/2025)

Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης και σύμφωνα με τη στρατηγική της, η ERGO επενδύει ενεργά σε νέες τεχνολογίες και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, θέτοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επίκεντρο των δράσεων της, με στόχο να προσφέρει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης σε πελάτες και συνεργάτες.

Ψηφιοποίηση και απλότητα: Οι πελάτες αναμένουν γρήγορες, εύκολες και διαφανείς διαδικασίες. Η ψηφιοποίηση επιτρέπει την αυτοματοποίηση πολλών σημείων επαφής, και η ERGO έχει κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η υλοποίηση του AI Virtual Agent «Χαρά», μέσω Microsoft Azure, προσφέρει 24/7 υποστήριξη σε θέματα όπως ανανεώσεις συμβολαίων, πληρωμές και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Εξατομίκευση μέσω ΤΝ και δεδομένων: Η δυνατότητα αξιοποίησης προηγμένων δεδομένων και αλγοριθμικών μοντέλων ήδη ενισχύει την εξατομίκευση των ασφαλιστικών λύσεων. Το ERGO Group Innovation Lab αναπτύσσει λύσεις GenAI, όπως το «ERGO GPT», ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται εσωτερικά για κατηγοριοποίηση εγγράφων, εξαγωγή πληροφοριών και αυτοματοποίηση διαδικασιών. Η έρευνα επεκτείνεται σε πολυμορφικά μοντέλα (multimodal AI) που μπορούν να επεξεργάζονται κείμενο, εικόνες και ήχο, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα ασφαλιστικά προϊόντα.

Ασφάλιση με προληπτικό χαρακτήρα: Η τεχνολογία μετατρέπει την ασφάλιση από ένα μοντέλο αντιδραστικής κάλυψης σε μια υπηρεσία ενεργητικής προστασίας. Η αξιοποίηση IoT, real-time analytics και αυτοματισμών υπόσχεται ένα μέλλον όπου οι κίνδυνοι θα εντοπίζονται έγκαιρα. Παρότι σήμερα πολλές από αυτές τις εφαρμογές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, η ERGO Group μελετά συστηματικά τεχνολογίες που θα επιτρέψουν προγνωστική εκτίμηση κινδύνων σε κατοικίες, οχήματα και επιχειρήσεις. Η κατεύθυνση αυτή μετασχηματίζει τον ρόλο της ασφάλισης: από την αποζημίωση στην πρόληψη και τη συνεχή προστασία.

Ανθρώπινη επαφή με ψηφιακή υποστήριξη: Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κρίσιμος. Η τεχνολογία δεν υποκαθιστά τον σύμβουλο, τον ενισχύει. Οι συνεργάτες της ERGO στην Ελλάδα αξιοποιούν πολυβραβευμένα ψηφιακά εργαλεία όπως το SalesBox, το FundBox και τα ΕClaims, που επιταχύνουν τη διαδικασία εξυπηρέτησης και προσφέρουν πιο στoχευμένες λύσεις στον πελάτη. Η χρήση αυτών των εργαλείων δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας να διαθέσουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο για να αναλύουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Η δέσμευση της ERGO για τεχνολογική ετοιμότητα

Η ERGO αναγνωρίζει ότι οι επόμενες δεκαετίες θα απαιτήσουν τεχνολογική επάρκεια και στρατηγική ετοιμότητα. Για να υποστηριχθεί αυτή η μετάβαση, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να ενισχύσουν σημαντικά τις τεχνολογικές τους υποδο- μές ‒από δεδομένα και cloud μέχρι πλατφόρμες ΤΝ και κυβερνοασφάλεια‒ ώστε να ανταποκριθούν στις ραγδαίες εξελίξεις του κλάδου. Η ERGO πρωτοπορεί στην Ελλάδα, με ένα σημαντικό πλάνο επενδύσεων σε αυτή την κατεύθυνση. Στην ERGO, η καινοτομία αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς σχεδιάζουμε λύσεις όχι μόνο για τις ανάγκες του σήμερα, αλλά και για το μέλλον.