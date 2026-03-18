H ασφαλιστική αγορά και ειδικά ο κλάδος των Γενικών Ασφαλίσεων με τις οποίες ασχολούμαστε, αναμένεται να έχει αρκετές και ενδιαφέρουσες αλλαγές και εξελίξεις στην προσεχή 5ετία. Οι πρόσφατες θεσμικές αλλαγές και τα κίνητρα που δόθηκαν για την ανάπτυξη των ασφαλίσεων κατά φυσικών καταστροφών δημιουργούν ώθηση στην παραγωγή και παράλληλα οι ζημιές από φυσικές καταστροφές αναμένονται εντονότερες.

Νίκος Ζάχος, Γενικός Διευθυντής, NP Ασφαλιστική (Ασφαλιστικό Marketing, “am” Γενάρης 2026)

Εκτός των φυσικών καταστροφών που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη της αγοράς μας, κατά την εκτίμησή μας σημαντικοί παράμετροι θα είναι επίσης η οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχειρήσεων και νοικοκυριών, οι ζημιές στην αστική ευθύνη οχημάτων και η περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου.

Η αύξηση του ΑΕΠ – Γενικές Ασφαλίσεις

Η διατήρηση του ΑΕΠ σε υψηλά επίπεδα, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε ανταγωνιστικά με την Ευρώπη επίπεδα, είναι λόγοι που θα ευνοήσουν την αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα των Γενικών Ασφαλίσεων, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες για την προστασία των φυσικών προσώπων και των επαγγελματιών. Εμείς ως «NP Ασφαλιστική» προσφέρουμε εξειδικευμένες καλύψεις για ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Οι Φυσικές Καταστροφές – Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών – Γενικές Αστικές Ευθύνες

Οι φυσικές καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής θα ωθήσουν επαγγελματίες και νοικοκυριά σε νέα ασφαλιστικά προϊόντα. Επίσης, όπως σε όλες της αναπτυγμένες κοινωνίες του κόσμου, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα πρέπει να προφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους μέσα από την ασφάλισης της αστικής τους ευθύνης και της επαγγελματικής τους ευθύνης.

Ζημιές και αλλαγές τιμολογήσεων στην αστική ευθύνη οχημάτων

Σε ότι αφορά τις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, η αύξηση του πλήθους των ζημιών και κυρίως του κόστους αποκατάστασής τους, αναμένεται να διαμορφώσουν αλλαγές στις τιμολογήσεις και στις παραμετροποιήσεις της αποδοχής κινδύνων.

Συρρίκνωση του Ανταγωνισμού

Τέλος πρέπει να επισημανθεί πως διαμορφώνεται το σκηνικό στη Διαμεσολάβηση. Εμείς , ως «NP Ασφαλιστική» είμαστε από τις λίγες εταιρείες που είμαστε προσανατολισμένες αποκλειστικά στο ανθρώπινο δίκτυο διαμεσολάβησης. Μία επιλογή που πήραμε από την έναρξη της εταιρείας πριν από 23 χρόνια και αποδείχθηκε απόλυτα σωστή και επιτυχημένη. Οι τεχνολογικές μεταβολές και η χρήση του AI θα γενικευτεί στις ασφαλιστικές και εμείς θα τις χρησιμοποιήσουμε ως μέσο για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της τεχνολογίας προς όφελος των συνεργατών μας.

Οι θεσμικές εξελίξεις με ότι αφορά την φερεγγυότητα των εταιριών και το κόστος του κεφαλαίου, αναμένεται να οδηγήσει την αγορά σε μικρότερο αριθμό ασφαλιστικών εταιριών, με την ζυγαριά να γέρνει προς όφελος των υγειών, νοικοκυρεμένων εθνικών εταιριών, όχι μόνο σε επίπεδο ελληνικής αγοράς αλλά πανευρωπαϊκά. Η NP Ασφαλιστική, έχει προετοιμαστεί για να διακριθεί σε αυτό το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, μαζί με τους συνεργάτες μας που εμπιστεύονται το όραμά μας και βλέπουν την επαγγελματική τους εξέλιξη μαζί μας.