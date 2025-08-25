Μέσα στο καλοκαίρι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έλαβε μια απόφαση –ορόσημο για τον δραστικό έλεγχο της διόλου ξεχασμένης επιδημίας του AIDS/HIV. Πρόκειται για την χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε άτομα υψηλού κινδύνου με 2 ενέσεις ετησίως, που πρακτικά προφυλάσσουν από την μόλυνση και την μετάδοση της λοίμωξης.

της Αλεξίας Σβώλου

Η νέα αυτή γνωμάτευση του ΠΟΥ αποτελεί μια ακόμα εναλλακτική λύση σε μορφή PrEP θεραπείας με τη νέα έγκριση να αποτελεί ορόσημο για τις πολιτικές υγείας που έχουν σαν στόχο τον έλεγχο της επιδημίας AIDS/HIV και την μείωση των περιστατικών παγκοσμίως. Η σχετική σύσταση για την χρήση της λενακαπαβίρης (lenacapavir -LEN) κάθε 6 μήνες μπορεί να αναδιαμορφώσει την αντιμετώπιση του AIDS και εκδόθηκε κατά το 13ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρίας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (IAS 2025) στη Ρουάντα.

Η λενακαπαβίρη είναι το πρώτο ενέσιμο σκεύασμα PrEP θεραπείας μακράς δράσης που απαιτεί χορήγηση μόλις δύο φορές ετησίως και αποτελεί μια εξαιρετικά φιλική (για τον χρήστη) εναλλακτική στα χάπια PrEP τα οποία πρέπει να λαμβάνονται ημερησίως. Η νέα θεραπεία αποτελεί ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία της υγείας των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για μόλυνση με τον ιό HIV και ειδικότερα για τα περιθωριοποιημένα άτομα, τους ανθρώπους που γονατίζουν κάτω από το βάρος του στίγματος, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε δομές υγείας και δυσκολεύονται να συμμορφωθούν στις ανάγκες μιας καθημερινής αγωγής. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που βρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για μόλυνση με AIDS/HIV είναι εξαρτημένα άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, αρκετοί ζουν στον δρόμο ή σε συνθήκες αστεγίας και πρόκειται για πληθυσμό δύσκολα προσβάσιμο, με πολλές συννοσηρότητες, ψυχικά προβλήματα, στιγματισμένο, περιθωριακό, που δεν επισκέπτεται εύκολα δομές υγείας.

Ό,τι καλύτερο αφού δεν υπάρχει ακόμα εμβόλιο για το AIDS

Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, περισσότερο από 40 χρόνια μετά την έναρξη της επιδημίας η ανάπτυξη ενός εμβολίου για το AIDS παραμένει ένα σχέδιο επί χάρτου, με την λενακαπαβίρη να αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική λύση.

Σε όλες τις μελέτες που έχουν γίνει μια αντιρετροϊκή θεραπεία μακράς δράσης –σαν το νέο σκεύασμα- δείχνει πως προλαμβάνει σχεδόν όλες τις HIV μολύνσεις στα άτομα υψηλού κινδύνου.

