Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής της και της ανταπόκρισης στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον τομέα της ασφάλισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα που ευθυγραμμίζονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Με στόχο την ενίσχυση της ασφαλιστικής προστασίας και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Νόμου 5170/2025, η εταιρία ανέπτυξε προγράμματα αστικής ευθύνης, τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένες καλύψεις για κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Ενδεικτικά, τα προγράμματα καλύπτουν σωματικές βλάβες ή θάνατο τρίτων, υλικές ζημίες σε περιουσίες, ομαδικά ατυχήματα και συναφείς κινδύνους.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ιδιοκτητών και επαγγελματιών του κλάδου.

