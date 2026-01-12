Μια νέα καινοτόμο υπηρεσία θέτει στη διάθεση των συνεργατών και των πελατών της η Sofos Insurance Agency. Πρόκειται για τη μοναδική Sofos More Pay 4 All, μέσω της οποίας η εταιρεία παρέχει στους συνεργάτες και τους πελάτες της, τη δυνατότητα ενιαίας και άμεσης εξόφλησης συμβολαίων και διαχείρισης των ανανεώσεων που σχετίζονται με το Αυτοκίνητο. Περαιτέρω δε, η καινοτομία της νέας υπηρεσίας συνίσταται στην ομαδοποίηση συμβολαίων και καλύψεων διαφορετικών ασφαλιστικών εταιρειών και κλάδων, με την έκδοση ενός ενοποιημένου ειδοποιητηρίου για όλες τις καλύψεις.

Το νέο Ενοποιημένο Ειδοποιητήριο περιλαμβάνει όλα τα συμβόλαια και τις καλύψεις που αφορούν στο εκάστοτε Όχημα – είτε πρόκειται για την Αστική Ευθύνη, τη Φωτιά, την Κλοπή κλπ είτε την κάλυψη της Οδικής Βοήθειας είτε τη Νομική Προστασία κ.α., που για διάφορους λόγους έχουν επιλεγεί από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες – το οποίο θα εξοφλείται με μία και μόνο πληρωμή.

Η νέα υπηρεσία προσφέρει στους συνεργάτες και τους πελάτες τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

Άμεση εξόφληση: Μέσω του Ενοποιημένου Ειδοποιητηρίου οι πληρωμές των ανανεώσεων επιτυγχάνονται σε πολύ ταχύτερο χρόνο, απαλλάσσοντας έτσι τον συνεργάτη αλλά και τον πελάτη από επιπλέον χρονοβόρες διαδικασίες. Πρακτικότητα και άνεση: Απαλλάσσει τον πελάτη από κάθε έννοια να θυμάται την ανανέωση κάθε συμβολαίου χωριστά και την αποσπασματική εξόφλησή τους. Ευκολότερη Διαχείριση και Έλεγχος: Ο συνεργάτης μπορεί να διαχειρίζεται πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά, όλες τις πληρωμές των συμβολαίων μέσω της καινοτόμου υπηρεσίας. Καινοτομία και Εξυπηρέτηση: Η καινοτόμα υπηρεσία Sofos More Pay 4 All ενισχύει σημαντικά το έργο των συνεργατών και αναβαθμίζει ποιοτικά την εξυπηρέτηση των πελατών.

Με τη νέα υπηρεσία Sofos More Pay 4 All, σε συνδυασμό με τη Sofos Clickn’ Pay, ο πελάτης:

Λαμβάνει στο κινητό του μήνυμα μέσω Viber με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες της ανανέωσης του συμβολαίου του (αρ. συμβολαίου, χρήση, ποσό πληρωμής, στοιχεία συνεργάτη) για κάθε συμβόλαιο ξεχωριστά.

Μπορεί να εξοφλήσει με μία μόνο πληρωμή το συμβόλαιό του, μέσω του ενοποιημένου ειδοποιητηρίου, σε λίγα δευτερόλεπτα και με ένα μόνο click , μέσω Google Pay, Apple pay, Ιris payments, Χρεωστική κάρτα.

Εναλλακτικά, έχει τη δυνατότητα λήψης του Ενοποιημένου Ειδοποιητηρίου με κωδικό πληρωμής RF (ή/και QR code) για να προχωρήσει άμεσα στην ενιαία εξόφληση των συμβολαίων του.

Η Sofos More Pay 4 All, αποτελεί ακόμη μία υπηρεσία της Sofos Insurance Agency, η οποία υλοποιήθηκε με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της και της απόλυτης συνέπειας στη στρατηγική της εταιρείας για επένδυση σημαντικής ποσότητας χρόνου και πόρων, για την αναβάθμιση και εξέλιξη των καινοτόμων υπηρεσιών που παρέχει προς όφελος των συνεργατών αλλά και των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα υπηρεσία Sofos More Pay 4 All αποτελεί ένα ακόμη σύγχρονο και σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των συνεργατών της Sofos Insurance Agency, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα την πάγια βούληση και δέσμευση της εταιρείας, για έμφαση στην τεχνολογική εξέλιξη και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών.

Ο κ. Γιώργος Χ. Σοφός – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης Sofos Insurance Agency δήλωσε σχετικά:

Το Sofos More Pay 4 All ενισχύει ακόμα περισσότερο το οικοσύστημα υπηρεσιών του Oργανισμού μας, μειώνοντας δραστικά τη διαχείριση είσπραξης πολλαπλών ασφαλιστηρίων που αφορούν στον ίδιο κίνδυνο. Για ακόμα μια φορά αναδεικνύεται η ομαδική προσπάθεια και η αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας. Είμαι βέβαιος ότι οι συνεργάτες μας θα αγκαλιάσουν την λειτουργικότητα του Sofos More Pay 4 All, μιας και αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε ένα από τα workshops του Sofos Insurance Summit στη Λίμνη Πλαστήρα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές!

Ο κ. Θρασύβουλος Χ. Σοφός – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.& Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων Sofos Insurance Agency δήλωσε τα εξής:

Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον ασφαλιστικό κλάδο, όπου τα αυξημένα αποτελέσματα ζημιών ωθούν τις ασφαλιστικές εταιρείες σε ανατιμήσεις και αναπροσαρμογές εμπορικών πολιτικών, στεκόμαστε αρωγοί στην προσπάθεια των συνεργατών μας, αυξάνοντας σημαντικά τα έσοδά τους, επενδύοντας παράλληλα σε εκείνους μέσω της ενσωμάτωσης νέων εφαρμογών.

Με τη στρατηγική αξιοποίηση των καινοτόμων εργαλείων μας, όχι μόνο ενισχύουμε κατακόρυφα τον μέσο όρο εξερχόμενης προμήθειας ακόμη και για έναν μόνο ασφαλισμένο κίνδυνο, αλλά προσδίδουμε αξία και στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε ένα τόσο πρακτικό και αποδοτικό εργαλείο, διασφαλίζοντας παράλληλα το πιο πολύτιμο αγαθό για κάθε συνεργάτη μας: τις αμοιβές του !!