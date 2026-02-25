Η Groupama Ασφαλιστική εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην ασφάλιση αυτοκινήτου, αναβαθμίζοντας την τιμολογιακή της πολιτική και παρουσιάζοντας τέσσερα νέα, σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης.

Η νέα τιμολογιακή προσέγγιση ενσωματώνει προηγμένα πολυπαραγοντικά μοντέλα τιμολόγησης και αποτίμησης κινδύνου, τα οποία λαμβάνουν υπόψη επιμέρους παραμέτρους που διαμορφώνουν τα επίπεδα έκθεσης στον κίνδυνο, με στόχο την ακριβέστερη και δικαιότερη τιμολόγηση.

Η νέα προϊοντική σειρά αποτελείται από τα προγράμματα GP Easy, GP Extra, GP Full και Casco Flex και θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026. Η νέα γκάμα προγραμμάτων εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τον πελάτη και την παροχή σύγχρονων ασφαλιστικών επιλογών, προσφέροντας σημαντικά Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα:

Μηδενική απαλλαγή στις θεομηνίες

Σε μια περίοδο αυξανόμενων καιρικών φαινομένων, η εταιρεία προσφέρει πλήρη κάλυψη φυσικών καταστροφών χωρίς απαλλαγή, απαντώντας σε μία από τις βασικές προτεραιότητες των ασφαλισμένων.

Ελευθερία επιλογής καλύψεων

Τα νέα προγράμματα επιτρέπουν τη διαμόρφωση ασφαλιστικής προστασίας χωρίς υποχρεωτικούς συνδυασμούς, με ιδιαίτερα ευέλικτο χαρακτήρα στο πρόγραμμα GP Easy.

Άμεση έκδοση συμβολαίου 24/7

Η διαδικασία έκδοσης πραγματοποιείται άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Μια καινοτόμος πρόταση: Casco Flex

Το Casco Flex αποτελεί μία νέα λύση η οποία προσφέρει συμπληρωματικές καλύψεις χωρίς την υποχρέωση ασφάλισης Αστικής Ευθύνης στην εταιρεία. Ο ασφαλιζόμενος μπορεί να επιλέγει αποκλειστικά τις καλύψεις που επιθυμεί, απολαμβάνοντας τη σιγουριά και την αξιοπιστία της Groupama Ασφαλιστικής.

Τα νέα προγράμματα συνδυάζουν ευελιξία και ουσιαστική ασφαλιστική προστασία, υιοθετώντας λύσεις που αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της αγοράς. Με τη νέα αυτή προϊοντική πρόταση, η Groupama Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για καινοτομία και διαρκή επένδυση σε προϊόντα που δημιουργούν αξία για τον ασφαλισμένο.

Σχετικά με τηGroupamaΑσφαλιστική

Η Groupama Ασφαλιστική συγκαταλέγεται διαχρονικά στις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς. Με πάνω από 95 χρόνια ιστορίας και κύκλο εργασιών που ανήλθε στα €198,2 εκ. το 2024 η εταιρεία διακρίνεται για την αξιοπιστία και την καινοτομία των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Η Groupama Ασφαλιστική προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης υγείας & περιουσίας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα αναπτύσσει έξυπνες λύσεις αποταμίευσης και επένδυσης. Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αναβαθμίζει με συνέπεια τα ψηφιακά της εργαλεία και διατηρεί ένα ισχυρό δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε κάθε γωνιά της χώρας. Το ανθρώπινο δυναμικό της Groupama Ασφαλιστικής – αποτελεί την κινητήριο δύναμη της εταιρείας που διασφαλίζει την συνεχή ανάπτυξη και ευημερία της και παράλληλα την καθιστά άκρως ανταγωνιστική. Από το 2007, η εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική του γαλλικού Ομίλου Groupama. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.groupama.gr/.

ΠληροφορίεςγιατονΌμιλοGroupama

Ο γαλλικός πολυεθνικός όμιλος Groupama παρέχει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καλύπτοντας τις ανάγκες πάνω από 12 εκατομμυρίων πελατών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Με ιστορία που ξεπερνά τα 120 έτη, ο Όμιλος εξελίσσεται συνεχώς, ανταποκρινόμενος ουσιαστικά στις οικονομικές προκλήσεις κάθε εποχής και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών του. Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα περισσότερους από 32.000 εργαζομένους σε Ευρώπη και Κίνα. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.groupama.com/.