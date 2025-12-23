Σε συνέχεια των από 22 Μαΐου 2023 και 2 Δεκεμβρίου 2025 ανακοινώσεων του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL VALUE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών πρώτης και δεύτερης διανομής προς εξόφληση των δικαιούχων των Γενικών Κλάδων,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 23 Δεκεμβρίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή συνολικού ποσού διανομής 186.848,22 € (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Διευκρινίζεται ότι, η διαδικασία πιστοποίησης δικαιούχων και διανομής των Γενικών Κλάδων της COMMERCIAL VALUE AAΕ θα συνεχιστεί και μετά τη διενέργεια της τρέχουσας διανομής για όσους δικαιούχους δεν έχουν προσέλθει και προς τούτο καλούνται οι δικαιούχοι να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215, 211 4111656-657, 211 4110942, 211 4111856