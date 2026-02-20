Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα και ο οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εργασίες της Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας διοίκησης τριετούς θητείας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα

Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Παπαλιός

Ευάγγελος Παπαλιός Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος – Κωνσταντίνος Σπύρου

Γεώργιος – Κωνσταντίνος Σπύρου Ειδική Γραμματέας: Αμαλία Ρουχωτά

Αμαλία Ρουχωτά Ταμίας: Ελένη Παπαδημητρίου

Ελένη Παπαδημητρίου Σύμβουλος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος Παπαμιχαλάκης

Κωνσταντίνος Παπαμιχαλάκης Έφορος: Ματθαία Καλαντζή

Ματθαία Καλαντζή Μέλη: Μιχαήλ Σαββάκης, Βαρβάρα Γκιγκιλίνη

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), ιδρυθείσα το 1939, αποτελεί τη δεύτερη παλαιότερη δημοσιογραφική-εκδοτική οργάνωση της χώρας και αριθμεί σήμερα 180 εκδότες περιοδικών και εφημερίδων από όλη την Ελλάδα.