Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ανακοίνωσε η ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 23 Φεβρουαρίου 2026. Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, Μη εκτελεστικό Μέλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Μη εκτελεστικό Μέλος

Τα νέα Μέλη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ θα μετέχουν ως μόνιμα Μέλη και στο Τεχνικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο επιλαμβάνεται των σημαντικών και περίπλοκων υποθέσεων ζημιών.

Η εταιρεία ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε την 2α Ιουλίου 2001 μετά την συγχώνευση των εταιρειών ΠΑΣΚΑΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ (ιδρυθείσα το 1927) και Π. ΣΤΡΑΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ (συνέχιση εταιρείας που ιδρύθηκε το 1980 από τον Παναγιώτη Στρατή).

Από 1ης Οκτωβρίου 2010 το γραφείο αποτέλεσε τον αποκλειστικό συνεργάτη στην Ελληνική αγορά, του Διεθνούς Ομίλου Πραγματογνωμόνων CUNNINGHAM LINDSEY INTERNATIONAL (CLI). Η εν λόγω συνεργασία συνεχίζεται με τον Όμιλο Sedgwick, o οποίος συγχωνεύθηκε με την CLI. Από το 2019 η εταιρεία συνεργάζεται στην Κύπρο με τo γραφείο πραγματογνωμόνων CMA. Σήμερα η εταιρεία ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη του είδους της στην Ελλάδα, σε αριθμό αναλαμβανόμενων υποθέσεων, κύκλο εργασιών και σε αριθμό συνεργατών, αναλαμβάνοντας υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα και γειτονικές χώρες.