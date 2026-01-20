Την Κυριακή 18/1/26 στις Σέρρες, πραγματοποιήθηκε η τακτική Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. της ΠΟΑΔ, με την συμμέτοχη των όλων εκπρόσωπων των σωματείων που απαρτίζουν την ομοσπονδία.

Κατά τις εργασίες της Γ.Σ., ο πρόεδρος της ΠΟΑΔ με ιδιαίτερη συγκίνηση απένειμε τιμητική πλακέτα στον απερχόμενο Ταμία της ομοσπονδίας κ. Δημήτρη Σκιτζή ο οποίος υπηρέτησε το ΔΣ της ΠΟΑΔ για δυο συνεχόμενες θητείες με χαρακτηριστική συνεργατικότητα, έντονο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους που εξέλεξαν, παραμένοντας πάντα πιστός στις ηθικές του αξίες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Τσολάκης, “ασφαλιστές σαν τον κ. Σκιτζή, τιμούν το επάγγελμα και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους”. Στο πρώτο ΔΣ που ακλούθησε μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος, το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε η κατανομή των αρμοδιοτήτων.

Με ομόφωνη απόφαση, το νέο ΔΣ της ΠΟΑΔ, έχει ως εξής: