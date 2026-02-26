Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης 2.000 θέσεων εργασίας για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη εξήγγειλε, μιλώντας στην ΕΡΤ, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέχεια των εξαγγελιών στις οποίες προχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στον Έβρο.

Η κα Κεραμέως διευκρίνισε ότι αυτές αφορούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.000 ανέργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με επιδότηση που φτάνει τα 875 ευρώ μηνιαίως και έχει διάρκεια 12 μήνες.«Γιατί σε αυτή την Περιφέρεια; Διότι όπως σας είπα πριν, πηγαίνουμε στοχευμένα, πάμε και βλέπουμε που έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες, στην Περιφέρεια αυτή έχουμε ανάγκες, έχουμε περιθώριο να τονώσουμε την απασχόληση, πάμε λοιπόν και δίνουμε μία ώθηση στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν κόσμο, με την ελπίδα ότι όταν τελειώσει το 12μηνο θα τους κρατήσουν και στην πλειοψηφία τους κρατάνε και εξακολουθούν και εργάζονται. Άρα να πως προβαίνουμε σε στοχευμένες ενέργειες, για να τονώσουμε την απασχόληση, εκεί ακριβώς που υπάρχει περιθώριο τόνωσης της απασχόλησης».Αναφερόμενη στον κατώτατο μισθό, η υπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του πρωθυπουργού, ότι θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. «Ήμασταν στα 650 ευρώ το 2019. Σήμερα είμαστε στα 880 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 70 ευρώ απόσταση από τα 880 στα 950, και έχουμε δύο αυξήσεις που μεσολαβούν. Μία φέτος και μία του χρόνου», είπε και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι καταθέτουν τις προτάσεις τους για το ύψος της αύξησης που θα σημειωθεί στον κατώτατο μισθό από 1ης Απριλίου, και στην συνέχεια η ίδια θα εισηγηθεί επί του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και στον μέσο μισθό σημειώνοντας ότι ο στόχος ήταν να φτάσει τα 1.500 ευρώ μέχρι το 2027 και έχει ήδη επιτευχθεί.

«Ο μέσος μισθός διαμορφώνεται από την προσφορά και από τη ζήτηση, από την ίδια την αγορά εργασίας και εκεί είμαστε πλέον στα 1.516 ευρώ στον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης. Όπως επίσης μία μεγάλη ποιοτική αλλαγή στην αγορά εργασίας, είναι η μεγάλη αύξηση της πλήρους απασχόλησης. Πλέον σχεδόν οκτώ στους δέκα εργαζόμενους είναι σε δουλειές πλήρους απασχόλησης».

Αναφορικά με την κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ στο νέο νόμο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας η υπουργός τόνισε ότι η οποία κριτική ασκείται δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά αφορά κυρίως τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών οι οποίοι συναποφάσισαν και συνυπέγραψαν την Κοινωνική Συμφωνία. Αναφερόμενη στον νέο νόμο, η υπουργός επεσήμανε ότι περιλαμβάνει διατάξεις που διευκολύνουν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την επέκτασή τους, ενώ προβλέπει και μετενέργεια, δηλαδή να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και μετά τη λήξη μιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. «Εγώ ρώτησα το ΠΑΣΟΚ ευθέως στη Βουλή. Τι ψηφίζετε σε αυτά τα τρία, που είναι τα τρία βασικά άρθρα;

Ναι και στα τρία. Τι ψηφίζετε επί της αρχής; Όχι. Πως γίνεται αυτό δεν ξέρω», σχολίασε. Σύμφωνα με τα όσα είπε η υπουργός, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε μεγάλους κλάδους. Αναφορικά με την επίσπευση απονομής των επικουρικών συντάξεων, η κα Κεραμέως σημείωσε ότι η κυβέρνηση επεξεργάστηκε διάταξη για την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών. Ως προς το χρόνο απονομής, η ίδια διευκρίνισε ότι το 2019 η έκδοση μία κύριας σύνταξης χρειαζόταν κατά μέσο όρο 500 ημέρες, ενώ σήμερα απαιτεί 42 ημέρες.

Ως προς τις επικουρικές, η υπουργός παρέπεμψε στην ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης χειρόγραφων καρτελών ενσήμων η οποία αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία. «Ήδη, 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων έχουν σκαναριστεί και τώρα είμαστε στο επόμενο και τελευταίο στάδιο, που είναι η ψηφιοποίηση του περιεχομένου. Όταν ολοκληρωθεί αυτό εντός του 2026, εντός αυτής της χρονιάς, όλη η ασφαλιστική ιστορία αυτών των ανθρώπων θα είναι ψηφιακή.

Αυτό σημαίνει πολύ πιο γρήγορη απονομή συντάξεων, πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη».Ερωτηθείσα σχετικά με το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε νέους 18 έως 29 ετών, σημείωσε ότι η ανεργία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό 18ετίας, αποδίδοντας αυτή τη μείωση και στα στοχευμένα προγράμματα που υλοποιούνται.«Πηγαίνουμε πολύ στοχευμένα με προγράμματα εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια τόνωσης της απασχόλησης. Οι νέοι είναι μία από αυτές στις πληθυσμιακές κατηγορίες. Άρα, τι κάνουμε;

Πάμε και βγάζουμε εν προκειμένω νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε νέους έως 29 ετών και τι τους λέμε; Εάν είσαι άνεργος, εάν είσαι εκτός σπουδών και εκτός κατάρτισης και θες να κάνεις, θες να φτιάξεις τη δική σου επιχείρηση. Έρχεται το κράτος και σε στηρίζει στα πρώτα δύσκολα βήματα».Όπως τόνισε η υπουργός, το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση της επιχειρηματικής ιδέας με ποσό ύψους 17.500 ευρώ για αρχικά έξοδα, πχ κάλυψη μίσθωσης χώρου, αγορά αρχικού εξοπλισμού. Διευκρίνισε μάλιστα ότι το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, προκειμένου να βεβαιώνεται ανά εξάμηνο περίπου ότι η επιχείρηση συστάθηκε, λειτουργεί και συνεχίζει να λειτουργεί.

Υπενθύμισε δε ότι η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 18 Μαρτίου.«Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν πιο όμορφες ιστορίες από αυτές. Το να βλέπεις νέα παιδιά, τα οποία ήταν άνεργα, εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων, με κομμένα φτερά, απογοητευμένοι από τη ζωή και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι από άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και προσέξτε, το πιο σημαντικό, ο ίδιοι να ανοίξουν δύο, τρεις, τέσσερις, νέες θέσεις εργασίας. Άρα από άνεργος γίνεσαι εργοδότης, ο οποίος δίνει δουλειά σε άλλους» δήλωσε η κα Κεραμέως.