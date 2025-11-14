Η Groupama Ασφαλιστική ενισχύει το χαρτοφυλάκιο λύσεων για τις επιχειρήσεις και παρουσιάζει το EXPERT NATURE PROTECT – ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης περιουσίας, ειδικά σχεδιασμένο για τη νέα εποχή της υποχρεωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων.

Το EXPERT NATURE PROTECT προσφέρει στοχευμένη προστασία από τους σημαντικότερους φυσικούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία και τη συνέχεια μιας επιχείρησης: Δασική Πυρκαγιά, Πλημμύρα και Σεισμό.

Το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε γραφεία, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των €500.000 και ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως €1.000.000, δίνει στους επαγγελματίες μια απλή και αξιόπιστη λύση για να θωρακίσουν την περιουσία τους και εξασφαλίζει γρήγορη καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς.

Το EXPERT NATURE PROTECT είναι διαθέσιμο ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, προσφέρει άμεση έκδοση συμβολαίου, έτσι ώστε η διαδικασία να γίνεται γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις, ξεκάθαρους όρους συμβολαίου και προσιτό κόστος ασφάλισης.

Με το EXPERT NATURE PROTECT, η Groupama Ασφαλιστική παραμένει σταθερά δίπλα στις επιχειρήσεις, προσφέροντας σύγχρονα προϊόντα που καλύπτουν τις πραγματικές τους ανάγκες και ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στα φυσικά φαινόμενα.