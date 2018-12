Το νέο website της INTERAMERICAN πηγή σημαντικής αξίας για την εταιρική επικοινωνία

H υποψηφιότητα της INTERAMERICAN με το νέο, πολλαπλά χρηστικό εταιρικό website στα «e-volution awards» απέσπασε 3 bronze βραβεία (κατηγορίες best website in insurance, best UI/UX και best redesign/relaunch of website). Η ετήσια γιορτή του ελληνικού e-commerce, που οργανώνεται εδώ και 8 χρόνια από το Marketing Week και τη Boussias Communications με τη συνεργασία του ELTRUN, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου. Επιβραβεύθηκαν και φέτος οι βέλτιστες πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν, υπό την αιγίδα του GR.E.CA.

Το νέο website της INTERAMERICAΝ είναι «στον αέρα» από τον Ιούλιο 2018. Ο εταιρικός ιστότοπος απευθύνεται τόσο σε υφισταμένους όσο και υποψηφίους πελάτες -ιδιώτες και επιχειρήσεις- που αναζητούν ασφαλιστικές λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες διευρύνουν τα όρια της ασφάλισης. Η INTERAMERICAN συνεργάζεται σταθερά με την LIGHTHOUSE, εφαρμόζοντας agile μεθοδολογία, για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του website. Η LIGHTHOUSE ανέλαβε την UX ανάλυση και γραφιστική υλοποίησή του. Ο σχεδιασμός του site και η δόμηση του περιεχομένου, με βάση την ιδιότητα και τις ανάγκες του πελάτη, στοχεύουν στην άμεση και εύκολη πρόσβαση του χρήστη στην πληροφορία που αυτός αναζητεί online, με γρήγορη πλοήγηση και διάφορους μηχανισμούς γρήγορης εύρεσης περιεχομένου. Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου website είναι:

να ενισχύσει την εικόνα του brand INTERAMERICAN, να προσφέρει μία μοναδική εμπειρία επικοινωνίας και εξυπηρέτησης στους πελάτες της εταιρείας,

να προβάλει δυναμικά τους συνεργάτες της ασφαλιστικούς συμβούλους και τα κατά τόπους γραφεία πωλήσεων,

να παράγει ποιοτικά sales leads, οδηγώντας τους επισκέπτες μέσω εύχρηστων landing pages στη συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Έτσι, οι απλοί επισκέπτες μετατρέπονται σε ποιοτικά hot leads για ραντεβού με ασφαλιστικό σύμβουλο της INTERAMERICAN.

Τα ποσοτικά αποτελέσματα

Το νέο website της INTERAMERICAN μέσα σε μόλις 3 μήνες έχει, ήδη, τα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσματα, με χαρακτηριστική την άμεση αύξηση των conversions-leads. Ειδικότερα, έχουν επιτευχθεί:

200% αύξηση σε οργανικά qualified sales leads (μηδενικού κόστους) και 50% επίτευξη του στόχου για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του website,

20% μετατροπή των sales leads σε πώληση, περισσότερες από 290.000 συνολικές προβολές των σελίδων,

5,79% αύξηση του χρόνου παραμονής pages/session, 13,29% αύξηση του avg. session duration,

4,09% μείωση του bounce rate,

35%-40% bounce rate στα προϊόντα ασφάλισης Υγείας, που αποτελούν στρατηγικό πυλώνα για την INTERAMERICAN.

Η εκδήλωση

Όπως κάθε χρόνο, στη διοργάνωση διαγωνίστηκαν τα σημαντικότερα e-shops και e-commerce agencies της χώρας. Περισσότερα από 500 στελέχη της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου παρευρέθηκαν στην τελετή απονομής. Εκπρόσωποι θεσμικών φορέων χαιρέτισαν την εκδήλωση κατά την οποία, προς επιβεβαίωση της δυναμικής του κλάδου, επιβραβεύθηκε η καινοτομία και τροφοδοτήθηκε με έμπνευση και κίνητρο η δημιουργική προσπάθεια στο πεδίο του e-commerce.