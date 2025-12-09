Ο κ. Δημήτριος Τσεκούρας, Γενικός Διευθυντής και Νόμιμος Εκπρόσωπος της ARAG SE στην Ελλάδα, λόγω συνταξιοδότησης, αποχωρεί την 31.12.2025.

Από 01.01.2026 την θέση του αναλαμβάνει ο δικηγόρος Αθηνών κ. Ανδρέας Γκρέκας. Ο κ. Τσεκούρας συνέδεσε το όνομά του και την παρουσία του με την ιστορία του κλάδου της Νομικής Προστασίας στην Ελλάδα αλλά και με την ιστορία της ARAG Hellas.

Το 1985 εισήλθε για πρώτη φορά στην οικογένεια της ARAG επιστρέφοντας, τότε, ως νεαρός δικηγόρος από τις σπουδές του στην Γερμανία και μέσα από διαφορετικές θέσεις ευθύνης συνδέθηκε στενά με την εταιρία, άλλοτε ως Δ/ντής Ζημιών και Νομικός Σύμβουλος, ως αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής και από το 2011 ως Νόμιμος Εκπρόσωπος και Country Manager. Για πολλά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Νομικής Προστασίας της ΕΑΕΕ και εισηγητής του ΕΙΑΣ για τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

Ο δικηγόρος κ. Ανδρέας Γκρέκας με αναγνωρισμένες νομικές σπουδές σε ιδρύματα του εξωτερικού διαθέτει παράλληλα με τη νομική του επάρκεια και ασφαλιστική εμπειρία, αφού έχει συνεργασθεί με ασφαλιστικές εταιρίες και διαμεσολαβητικούς οργανισμούς της αγοράς μας.

Ο κ. Τσεκούρας θα υποδεχθεί τον κ. Γκρέκα και θα παραμείνει υποστηρικτικά δίπλα του το αναγκαίο διάστημα της μετάβασης. Τα στελέχη, το προσωπικό και οι στενοί συνεργάτες της ARAG Hellas υποδέχονται με τις καλύτερες ευχές τον νέο CEO και αποχαιρετούν τον κ. Τσεκούρα με απέραντες ευχαριστίες και ύψιστη τιμή για την πολύτιμη και πολυετή προσφορά του στην εταιρία