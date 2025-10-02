O Andres Sandoval Garzon εντάσσεται στο δυναμικό της εταιρείας Υδρόγειος Ασφαλιστική ως Chief Customer & Digital Officer.

Σύμφωνα με επαγγελματικό μέσο δικτύωσης ο Andres Sandoval προέρχεται από την ισπανική Reale Seguros, στην οποία κατείχε θέση ανώτατου διευθυντικού στελέχους. Με εκτεταμένη εμπειρία σε κρίσιμους τομείς, όπως η πελατοκεντρικότητα και η ψηφιακή στρατηγική, ο Andres θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτάχυνση της ψηφιακής διαδρομής της εταιρείας και θα ενδυναμώσει περαιτέρω την πελατοκεντρική της προσέγγιση.



