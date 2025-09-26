Με δυνατή παρουσία σε 15 χώρες και στην πατρίδα μας, ο όμιλος Affidea, γιορτάζοντας 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και εξυπηρετώντας ετησίως 1 εκατομμύριο πολίτες, κάνει το επόμενο βήμα: Εγκαινιάζει μία νέα εποχή στην φροντίδα των νευρολογικών ασθενειών, αποδεικνύοντας πώς η πρώτη 20ετία ήταν μόνο η αρχή. Σήμερα, δημιουργείται στην πατρίδα μας από τον Όμιλο Affidea το κέντρο αριστείας NeuraCare για τις νευρολογικές παθήσεις όπως είναι η άνοια και η νόσος του Πάρκινσον, με την συνεργασία της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ-το κύρος του ΕΚΠΑ -και την συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων που συνεργάζονται για πρώτη φορά, όπως ο καθηγητής νευρολογίας Μάριος Πολίτης διευθυντής Affidea NeuraCare Ευρώπης και ο καθηγητής νευρολογίας Δήμος Μητσικώστας.

της Αλεξίας Σβώλου

Την επιλογή του Ομίλου Affidea να δημιουργήσει εδώ το κέντρο αριστείας για τις νευρολογικές παθήσεις NeuraCare χαιρέτησε σε μία πολυπληθή, εντυπωσιακή εκδήλωση ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας πως αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την πατρίδα μας και πρόσθεσε ότι έχουν γίνει προσπάθειες να μειωθεί το claw back (οι αυτόματες επιστροφές από την υπέρβαση της δαπάνης) στα διαγνωστικά. Επιπλέον δήλωσε ότι η πόρτα του είναι πάντοτε ανοιχτή. Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την ελπίδα του πως και άλλοι όμιλοι θα κάνουν επενδύσεις στην πατρίδα μας αναγνωρίζοντας την μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα από τα χρόνια των μνημονίων.

Από τη δική τους μεριά ο CEO της Affidea Ελλάδος Θεόδωρος Καρούτζος και ο CEO Affidea Group και Chairman of the Management Board, Guy Blomfield, επεσήμαιναν ότι η Ελλάδα έχει μεγάλη στρατηγική γεωπολιτική σημασία για τον Όμιλο Affidea.

Ο καθηγητής νευρολογίας Δήμος Μητσικώστας πρόσθεσε από τη μεριά του πως η χώρα μας που αντιμετωπίζει ένα σημαντικό δημογραφικό διαθέτει πληθυσμό που γερνά, με συνέπεια να αυξάνεται η επίπτωση των νευρολογικών παθήσεων. Ασθένειες όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, η επιληψία είναι νοσήματα που κλέβουν καλά χρόνια ζωής. Αυτά τα χρόνια ζωής, χρόνια που ο καθηγητής Δήμος Μητσικώστας χαρακτήρισε «σκοτωμένα» μπορούμε να τα ανακτήσουμε με πολύ καλή ποιότητα ζωής εφόσον υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και σωστή φροντίδα. Αυτό είναι το όραμα του ομίλου Affidea, ένα όραμα που γίνεται πράξη με κάθε νέα επένδυση για την βελτίωση και θωράκιση της υγείας των πολιτών.

