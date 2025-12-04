Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, σε έναν κομψό και ιδιαίτερα ζεστό χώρο στο κέντρο της Αθήνας, ο Νίκος Δαμάλας διοργάνωσε μία μοναδική εκδήλωση για να γιορτάσει μαζί με πελάτες, φίλους και συνεργάτες τα 15 χρόνια πορείας του στην ασφαλιστική αγορά.

Περισσότερα από 150 άτομα τίμησαν με την παρουσία τους τον Νίκο Δαμάλα, γεμίζοντας τον χώρο με θετική ενέργεια και συγκίνηση. Ανάμεσά τους παρευρέθηκαν κορυφαία στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, διοικητικά στελέχη μεγάλων νοσοκομείων, επιχειρηματίες, διακεκριμένοι ιατροί και δικηγόροι, καθώς και πελάτες από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.

Η βραδιά είχε ως κεντρικό μήνυμα τις αξίες που χαρακτηρίζουν τη διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια: αγάπη, φροντίδα, αφοσίωση και ενσυναίσθηση. Αξίες που, όπως ανέφεραν οι παρευρισκόμενοι, διακρίνουν τη συνεργασία τους με τον Νίκο Δαμάλα και αποτελούν τον πυρήνα της επαγγελματικής του φιλοσοφίας.

Με 15 χρόνια συνεχούς εξέλιξης, προσφοράς και ανθρώπινης προσέγγισης, ο Νίκος Δαμάλας συνεχίζει δυναμικά, έχοντας ως σταθερό γνώμονα τις ανάγκες των ανθρώπων που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες του.