Η ΝΝ Hellas φιλοξένησε το 10ο Leadership Forum 2019 του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Η Επιτροπή Ηγεσίας του Ελληνο – Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και η NN Hellas, διοργάνωσαν το 10ο Leadership Forum 2019 με θέμα «Συζητώντας με τους νέους για Επαγγελματικές Ευκαιρίες και Επιχειρηματικότητα», την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας. Περισσότεροι από 180 νέοι, 17 έως 25 ετών, προερχόμενοι από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερώθηκαν από ανώτατα διευθυντικά στελέχη και επιχειρηματίες για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις προκλήσεις του επιχειρείν και τις ευκαιρίες καριέρας.

Η ενεργή συμμετοχή τους, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το πάθος τους για γνώση, εμπειρίες και προσωπική εξέλιξη. «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που σας φιλοξενούμε και έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε τις δικές σας σκέψεις και προβληματισμούς. Για εμάς στην ΝΝ Ηellas η νέα γενιά βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειών μας, υλοποιώντας δράσεις για επαγγελματικό προσανατολισμό και νεοφυή επιχειρηματικότητα» δήλωσε σχετικά η κυρία Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμούς από τον κύριο Σίμο Αναστασόπουλο, Πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Αρτέμη Μυρόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Linkage Greece και την κυρία Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο της NN Hellas.

Στην πρώτη ενότητα του Forum με θέμα «Προκλήσεις & Ευκαιρίες για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον στην Ελλάδα το 2019» συμμετείχαν οι Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean Airlines S.A., Ανδρέας Ξηρόκωστας, Διευθύνων Σύμβουλος της SAP Hellas, Cyprus, Malta, Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas και Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της Pharmaserve Lilly S.A.C.I, ενώ συντονιστής ήταν ο Αρτέμης Μυρόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπή Ηγεσίας, Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Linkage Greece.

Το δεύτερο μέρος είχε ως κεντρικό άξονα το «Πώς διαμορφώνεται το τοπίο για την ανάπτυξη της νεανικής, νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να στηρίξουν τις start-up επιχειρήσεις;» όπου οι Τάσος Αναστασίου, Chief Strategy και Growth Officer της Torafugu Tech, Ασπασία Πρόβου, Founder και Director της Kids in the kitchen και Βικτώρια Φόνσου, Founder της Crowdwell, ανέλυσαν τις τάσεις γύρω από τις srtart – up εταιρίες. Με την ολοκλήρωση του Forum, ακολούθησε κοκτέιλ κατά τη διάρκεια του οποίου οι νέοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ομιλητές.