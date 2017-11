NN Hospital for All: Πρόσβαση για όλους σε πρόληψη & νοσηλεία από την ΝΝ Ηellas

Η NN Hellas παρουσιάζει το NN Hospital for All δίνοντας για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά τη δυνατότητα ολοκληρωμένης νοσοκομειακής κάλυψης σε άτομα με επιβαρυμένη υγεία ή ιατρικό ιστορικό. Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα έρχεται να συμπληρώσει το φάσμα των ασφαλιστικών προτάσεων της NN Hellas κάνοντας την ιδιωτική ασφάλιση προσβάσιμη σε ένα μεγάλο εύρος του πληθυσμού.

Βασικό πλεονέκτημα του NN Hospital for All είναι η κάλυψη συνανθρώπων μας που δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να αποκτήσουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας, καθώς πάσχουν για παράδειγμα από σύνδρομο Down, καρκίνο, διαβήτη, ή έχουν αντιμετωπίσει περιστατικά εμφράγματος. Επιπλέον, προσφέρει νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας, παρέχοντας παράλληλα, χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και ιατρικές πράξεις ή χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία.

O κ. Κώστας Κουγιουμουτζής, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής Υγείας της εταιρίας, δήλωσε: «Tο ΝΝ Ηospital for All αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της δέσμευσης της NN Hellas να βρίσκεται δίπλα σε όλους τους Έλληνες πολίτες, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Η εταιρία μας διατηρώντας πάντα ως σταθερό οδηγό όλων των ενεργειών της τις αξίες της «Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε», στηρίζει με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τις ευαίσθητες ομάδες που στο παρελθόν δεν είχαν πρόσβαση στην ιδιωτική ασφάλιση».