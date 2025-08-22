Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του πρώην Υφυπουργού Οικονομικών και νυν Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος είχε σημαντική προσφορά στη δημόσια ζωή, μεταξύ της οποίας ήταν και η συμβολή του στη μείωση του ΦΠΑ στους απινιδωτές στο 6%, αναγνωρίζοντας την αξία τους για τη δημόσια υγεία.

Με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει την ανάγκη να θεσπιστεί νομοθετική υποχρέωση για την ύπαρξη απινιδωτών σε όλους τους χώρους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών, όπως μεγάλα ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, εμπορικά καταστήματα και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παράλληλα, θεωρεί απαραίτητη την παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρέμβαση σε κρίσιμες στιγμές.

Ο ΙΣΑ υπενθυμίζει ότι έχει ήδη συμβάλει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση, δωρίζοντας δεκάδες απινιδωτές σε όλη τη χώρα, ιδίως σε απομακρυσμένες και άγονες περιοχές, όπου η πρόσβαση σε άμεση ιατρική βοήθεια είναι περιορισμένη.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε ουσιαστική προσφορά στη δημόσια ζωή. Το τραγικό αυτό γεγονός υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η ύπαρξη απινιδωτών και εκπαιδευμένων πολιτών στην ΚΑΡΠΑ είναι αναγκαία για να σωθούν ζωές. Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση».