Η NP Ασφαλιστική ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τον περασμένο Μάρτιο, τον πρώτο κύκλο των Σεμιναρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (επανεκπαίδευσης) για τον Τομέα Α΄ του 2026, με πάνω από 850 συμμετέχοντες. Τα σεμινάρια είχαν θέμα «Κλάδοι Γενικής Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας/ Διαχείριση Χρόνου & Ανάπτυξη Χαρτοφυλακίου» και ήταν διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ωρών, ενώ διεξήχθησαν έντεκα (11) δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις σε οκτώ (8) πόλεις της χώρας.

Αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα, η Εταιρία θα ξεκινήσει το 2 ο μέρος των Σεμιναρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (επανεκπαίδευσης) για τον Τομέα Α΄ του 2026, με θεματολογία : «Κλάδοι Ατυχημάτων, Μεταφορών και Σκαφών / Εξεύρεση Νέων Πελατών & Ανάπτυξη Πελατολογίου»,επίσης χρονικής διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ωρών.

Τα σεμινάρια ξεκινάνε στις 16/4/2026 και ολοκληρώνονται στις 9/5/2026, σε μια σειρά έντεκα (11) δια ζώσης εκπαιδευτικών συναντήσεων σε Μαρούσι (4) και Θεσσαλονίκη, Σπάρτη, Ιωάννινα, Πάτρα, Χαλκίδα, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων του 2ου μέρους, οι συμμετέχοντες θα διενεργήσουν test κατανόησης και θα λάβουν το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης διάρκειας δέκα (10) εκπαιδευτικών ωρών για τον Τομέα Α’ 2026.

Το πλήρες πρόγραμμα των Σεμιναρίων Επανεκπαίδευσης για το Έτος 2026 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διαδρομή «Συνεργάτες → Ασφαλιστική Ακαδημία».

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στη Δ/νση Πωλήσεων της NP Ασφαλιστική.