Ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στην Brokers Union. Μέχρι πρότινος ήταν Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών στην ERGΟ Ασφαλιστική.
Αναμένεται να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την εταιρεία.
Αναμένεται να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την εταιρεία.
+12,000 εγγεγραμμένοι χρήστες ενημερώνονται καθημερινά για θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης από το Newsletter του insurancedaily.gr
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του insurancedaily.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. © 2023
© 2020 Insurancedaily.gr - by Morax Media s.a..
Leave a Reply