Ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στην Brokers Union. Μέχρι πρότινος ήταν Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών στην ERGΟ Ασφαλιστική.

Αναμένεται να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την εταιρεία.