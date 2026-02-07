Ο Ανδρέας Βασιλείου θα συμμετάσχει στο Insurance Forum Athens Edition, ως ένας από τους κορυφαίους ομιλητές, προσφέροντας τη δική του οπτική σε ζητήματα που αφορούν τον κλάδο ασφάλισης Ζωής & Υγείας όπως επίσης το agency system των Ασφαλιστικών εταιρειών

Το φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Hotel Grande Bretagne της Αθήνας, ανοίγει τον διάλογο γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις και στρατηγικές ευκαιρίες του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης και της διαχείρισης πολυεπίπεδα του ρίσκου στις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνέις.

Ο Ανδρέας Βασιλείου διαθέτει περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας στον όμιλο American International Group (AIG), όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος και ανώτατο διοικητικό στέλεχος για την Ευρώπη, καθώς και στην American Life Insurance Company, όπου κατείχε τις θέσεις του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Παγκόσμιου Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και Προέδρου για τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Νότια Ασία.



