Ο ρόλος του Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων είναι ίσως ο πιο άγνωστος στην Ελληνική κοινωνία. Κι όμως, αν και οι καταναλωτές γνώριζαν τι μπορεί να τους προσφέρει η επίβλεψη ενός Συντονιστή στην σύναψη του συμβολαίου τους, τότε σίγουρα θα αναζητούσαν την εγγύησή του.

Κωνσταντίνος Ρούσσης, προεδρος ΕΣΑΠΕ (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης που κυκλοφόρησε με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 14/12/2025)

Ο Συντονιστής είναι ο άνθρωπος που επιλέγει τον διαμεσολαβητή με τα κατάλληλα κριτήρια. Τον εκπαιδεύει διαρκώς ώστε να υπηρετεί το συμφέρον του καταναλωτή και παράλληλα επιτηρεί, ώστε η διαδικασία σύναψης κάθε συμβολαίου να έχει γίνει ορθά, και όταν λέμε ορθά εννοούμε για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη. Είναι ένας ακόμα εγγυητής της διαδικασίας ασφάλισης.

Εκτός όμως από την κοινωνία, ο Συντονιστής έχει ιδιαίτερο ρόλο και για τον ίδιο τον άνθρωπο, τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, αλλά και για την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία.

Για να έχουμε και μια εικόνα με αριθμούς, θα ήθελα να σας πω οτι περίπου το 70% των ανθρώπων που έχουν τον ρόλο του Ασφαλιστικού Πράκτορα σήμερα έχουν μπει στον χώρο από κάποιον Συντονιστή. Και οτι το 70% των μη υποχρεωτικών ασφαλίσεων των ελληνικών νοικοκυριών γίνεται σήμερα από διαμεσολαβητές που εκπαιδεύονται και παρακινούνται από κάποιον Συντονιστή.

Η καθημερινή λειτουργία της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι η διαχείριση πολλών, είτε μικρών είτε μεγαλύτερων διαδικασιών και συναισθημάτων. Είναι η προσωποποιημένη αντιμετώπιση κάθε ασφαλισμένου. Για όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο Συντονιστής, ο οποίος πρέπει να κάνει την καρδιά του κάθε συνεργάτη του να χτυπά δυνατά, τα νούμερα της Εταιρείας να ανθίζουν και την κοινωνία μας ασφαλέστερη απέναντι σε κάθε κίνδυνο.

Ο Συντονιστής είναι το ρυθμιστικό γρανάζι που κάνει το τρίγωνο πελάτη, Ασφαλιστικό Πράκτορα, Εταιρεία να κινείται διαρκώς, να κινείται με ασφάλεια και οι πλευρές του να παραμένουν πάντα ισσοσκελισμένες, ώστε τα συμφέροντα όλων των μερών να εξυπηρετούνται δίκαια.

Σε όλο αυτό σύνθετο πλέγμα ενεργειών, όπου το πιο βασικό στοιχείο όλων είναι η ενσυναίσθηση μεταξύ των ανθρώπων η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη αλλά όχι ουσιαστική μεταβολή στον ρόλο μας. Η τεχνητή νοημοσύνη καθώς και όλη η υπόλοιπη εξέλιξη της τεχνολογίας είναι «εργαλεία» για την επίτευξη του σκοπού μας. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να αλλάζει το μέσω της επικοινωνίας και την ταχύτητα της όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει την χροιά της πραγματικής φωνής και την ζεστασιά της χειραψίας δύο ανθρώπων. Και για να εξελιχθεί ένας άνθρωπος ή και μια κοινωνία ολόκληρη χρειάζεται δυνατά συναισθήματα, ισχυρό όραμα και δράση.