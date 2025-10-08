Ο Ανδρέας Βασιλείου υψηλόβαθμο στέλεχος της Ασφαλιστικής Αγοράς, με διεθνή εμπειρία στην Ιδιωτική Ασφάλιση, καθώς διετέλεσε μέχρι και το 2012 Executive Vice President της MetLife Group Inc, συμμετέχει ως μέλος & Πρόεδρος στην Κριτική Επιτροπή των FM Insurance Awards 2025.

Η Επιτροπή θα παραλάβει τους φακέλους των φιναλίστ γραφείων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης – όπως αυτοί προέκυψαν από το 3ο Στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης– προκειμένου, κατόπιν διαβούλευσης, να ψηφίσει για την ανάδειξη των νικητών ανά κύρια κατηγορία καθώς και τον νικητή για το βραβείο της ειδικής κατηγορίας «OverallPerformance».

Ο κ. Βασιλείου διαδέχεται την κ. Γιώργο Κώτσαλο στη θέση του Προέδρου που θα συντονίσει τη φετινή επιτροπή. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από στελέχη & επαγγελματίες του κλάδου με γνώσεις & εμπειρία στο Ασφαλιστικό αντικείμενο.

Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε στην Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η τελετή βράβευσης των νικητών στον διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο Ανδρέας Βασιλείου έχει τριακονταετή και πλέον υπηρεσία στο American International Group του οποίου υπήρξε Αντιπρόεδρος και Ανώτατο Στέλεχος για την Ευρώπη και στην American Life Insurance Company όπου ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και CEO Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και Chairman Μέσης Ανατολής ,Αφρικής και Νότιας Ασίας.

