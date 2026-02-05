Η Χριστίνα Φυτέα, Πρόεδρος της Επιτροπής Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), μιλώντας στις 26 Γενάρη στο πλαίσιο της συζήτησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την μείωση των προμηθειών, ανέδειξε τον πολυδιάστατο και καθοριστικό ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Περιέγραψε τη δουλειά τους ως έναν συνεχή κύκλο που περιλαμβάνει την εξεύρεση πελατών, τη συμβουλευτική, τη χαρτογράφηση αναγκών και τη διαρκή υποστήριξη του ασφαλισμένου, ειδικά τη στιγμή της ζημιάς, 24 ώρες το 24ωρο.

Η κ. Φυτέα τόνισε ότι οι διαμεσολαβητές δεν είναι απλοί μηχανισμοί, αλλά ο κεντρικός πυλώνας ενός οικοσυστήματος που περιλαμβάνει τις εταιρείες και τους ασφαλισμένους.

Εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τους ασφαλισμένους μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 55-65 ετών), οι οποίοι πλήττονται από τις αυξήσεις και δεν έχουν διαπραγματευτική ισχύ. Κατέληξε ότι οι επαγγελματίες δεν μπορούν να λειτουργούν ως «μηχανισμός απορρόφησης» λανθασμένων επιχειρηματικών αποφάσεων και απαίτησε διαφάνεια, σταθερότητα και ειλικρινή διάλογο, προειδοποιώντας ότι αν αυτός δεν αποδώσει, οι διαμεσολαβητές είναι έτοιμοι να βγουν στους δρόμους.

Η αύξηση του κόστους υγείας είναι μία πραγματικότητα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, τόνισε και οι διορθωτικές κινήσεις δεν μπορούν να μεταφράζονται άμεσα ή έμμεσα σε μείωση προμηθειών. Χρειάζονται κανόνες και διαφάνεια, είπε και το επόμενο βήμα δεν είναι η σύγκρουση αλλά ο διάλογος,