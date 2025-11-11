Τα τελευταία δύο χρόνια περισσότεροι ιδιοκτήτες κατοικιών στρέφονται προς την ασφαλιστική κάλυψη της περιουσίας τους όσον αφορά το σεισμό, τη δασική πυρκαγιά και την πλημμύρα, ωστόσο μεγάλη παραμένει η ανισότητα όσον αφορά την ασφάλιση των σπιτιών στην Αττική και την περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει από το 2023 η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος μέσα σε μία διετία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σπιτιών για φυσικές καταστροφές έχουν αυξηθεί κατά 311.790, όμως στο σύνολο των κατοικιών ο αριθμός των σφαλισμένων επί του συνόλου παραμένει μικρός στο 19,4%.

Το 46,4% των ασφαλισμένων στην Αττική

Σχεδόν τα μισά ασφαλισμένα σπίτια βρίσκονται στην Αττική, παρά το γεγονός ότι οι φυσικές καταστροφές πλήττουν σε μεγαλύτερο βαθμό την περιφέρεια. Από τα 1.281.374 ασφαλισμένα κτίρια στην Αττική βρίσκονται τα 594.800, δηλαδή το 46,4%, εν συνεχεία ακολουθεί με μεγάλη διαφορά η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 184.677 ασφαλισμένα ή το 14,4%.

Σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα αντιστοιχεί σε κάθε μία περιοχή ποσοστό 5,1-5,4% των ασφαλισμένων. Στο Νότιο Αιγαίο αντιστοιχεί το 3,2% των ασφαλισμένων κατοικιών, Στην Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά το 2,2%. Τα χαμηλότερα ποσοστά (1,5%) έχουν η Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο.