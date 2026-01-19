Κατά την περίοδο 19 Ιανουαρίου έως 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών ( επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
- Από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
