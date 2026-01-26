Κατά την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.471.173.399,20 ευρώ σε 4.312.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 28 και 29 Ιανουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 2.396.873.399,2 ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026.
Στις 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.
Στις 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Από 26 έως και 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
15.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
