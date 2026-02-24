Ο κ. Χρήστος Παλαμίδης, στέλεχος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας με έντονη διεθνή δραστηριότητα, συμμετέχει ως ομιλητής στο Insurance Forum “Athens Edition”, φέρνοντας μια αυθεντική εμπειρία από την πραγματική οικονομία και τη διαχείριση κρίσεων.

Με έδρα την Αθήνα, είναι απόφοιτος του Babson College και δραστηριοποιείται ενεργά στη διοίκηση και τη διεθνή ανάπτυξη της PAL, ενός βιομηχανικού και εμπορικού ομίλου στον κλάδο της συσκευασίας τροφίμων και των ειδών οικιακού εξοπλισμού, με παρουσία σε περισσότερες από 35 χώρες. Στο πλαίσιο του ρόλου του, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη διεθνών αγορών, τη δημιουργία θυγατρικών και γραφείων στο εξωτερικό, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργατών και αντιπροσώπων σε Ευρώπη και άλλες αγορές. Τους τελευταίους μήνες, ο κ. Παλαμίδης βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα απαιτητικής επιχειρηματικής δοκιμασίας, μετά από μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τις εγκαταστάσεις της PALAMIDIS SA, επηρεάζοντας σημαντικά τη λειτουργία της εταιρείας. Από τότε, έχει ασχοληθεί ενεργά με ζητήματα διαχείρισης κινδύνου, επιχειρησιακής συνέχειας και στρατηγικής επαναφοράς, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στην πράξη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα συμμετάσχει σε ειδικό case study panel που θα εστιάσει στην πραγματική διαδρομή αποκατάστασης μετά την καταστροφή, αναδεικνύοντας πώς, με τη συνεργασία μεσίτη ασφάλισης, συμβούλων και ασφαλιστικών εταιρειών, η επιχείρηση κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Η παρέμβασή του αναμένεται να δώσει μια σπάνια, βιωματική οπτική για το πώς η ασφάλιση λειτουργεί στην πράξη σε συνθήκες κρίσης.

