O Χρυσός Κανόνας της Eurolife ERB

Από το χειμώνα του 2015 όπου και ανακοινώθηκε η απόκτηση του 80% της Eurolife ERB από τον Καναδικό Όμιλο Fairfax, μέχρι σήμερα, παρατηρούμε την άνοδο της κάποτε μεσιτικής εταιρείας ασφαλειών, προς την κορυφή της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

του Νίκου Μωράκη

Με μεθοδικότητα και στρατηγικές αποφάσεις, που όπως όλα δείχνουν αποδίδουν καρπούς, ο οραματιστής αυτού του απαιτητικού “project” Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, μαζί με τους συνεργάτες του, μέσα σε 2 χρόνια κατάφεραν να «τινάξουν» από πάνω τους το μανδύα της κάποτε «γραφειοκρατικής – θυγατρικής Τράπεζας – Ασφαλιστικής Εταιρείας» και να την μετατρέψουν σε έναν ηγέτη της αγοράς με βαθιές τσέπες from Canada αλλά ελευθερία αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Ένα απαιτητικό εγχείρημα που συνδυάζει τα καλά του να έχεις μεγαλομέτοχο ένα πολυεθνικό όμιλο που ειδικεύεται στην Ασφαλιστική Βιομηχανία με πάνω από 20 θυγατρικές Ασφαλιστικές εταιρείες και την ελευθερία να μπορείς να αποφασίζεις σε όλα τα επίπεδα χωρίς να περιμένεις την «έγκριση» της μητρικής. Μια σχέση εμπιστοσύνης που χτίστηκε μεταξύ Prem Watsa και Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου μέσα από τις ίδιες αξίες της οποίες μοιράζονται αλλά και των οικονομικών αποτελεσμάτων της Eurolife τα τελευταία χρόνια που μεγαλώνουν και εντυπωσιάζουν.

Ένα συνονθύλευμα financial & non financial factors που προμηνύουν ότι τα καλύτερα για τη «νέα» Eurolife έπονται.

Συγκεκριμένα για το 2017 η Εταιρεία παρουσίασε 650 εκατ. καθαρή θέση (λεφτά στο τραπέζι για επενδύσεις και δραστηριότητα), έδωσε σε αποζημιώσεις 252 εκατ. ευρώ, επένδυσε 2 εκατ. ευρώ σε νέες τεχνολογίες, πλήρωσε 75 εκατ. ευρώ σε φόρους και μοίρασε 25 εκατ. ευρώ στους συνεργάτες της, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, για τις υπηρεσίες τους και τη συνεργασία τους μαζί της. Τα κέρδη της Eurolife για το 2017 έφτασαν τα 80 εκατ. ευρώ ενώ τα κεφάλαια under managment τα 2.5 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τις αξίες της Εταιρείας που κατά τη γνώμη μας αυτές είναι που την έχουν φέρει στη σημερινή της μορφή είναι πολλές και ίδιες από τη δημιουργία της, πριν 12 χρόνια, μέχρι σήμερα. Ο χρυσός κανόνας που μοιράζονται με τη μητρική τους ένας.

«Φερόμαστε σε όλους όπως θα θέλαμε να φέρονται σε εμάς.»

Λειτουργούν με γνώμονα το μακρινό μέλλον, τους αρέσει να επενδύουν στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται και να έχουν την ελευθερία επιλογής αποφάσεων. Όπως δήλωσε ο κ. Σαρρηγεωργίου στη χθεσινή συνάντηση και βράβευση κορυφαίων συνεργατών στο μουσείο Βορρέ

“για τη Eurolife ERB θα πρέπει να θυμόμαστε ότι:

Είναι μια μεγάλη και αξιόπιστη εταιρεία που δουλεύει με αρχές και ανήκει σε έναν μεγάλο πολυεθνικό όμιλο Μας αρέσει να ακούμε. Από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά μας. Θέλουμε να είστε λιγότερο ευγενικοί μαζί μας Είμαστε ευέλικτοι στις επιλογές μας Δεν θα κρυφτούμε ποτέ πίσω από οποιονδήποτε στο Τορόντο. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις.”



Το χθεσινό Συνέδριο Συνεργατών της Eurolife τα είχε όλα. Ένωνε τα σημεία – αυτός ήταν και ο τίτλος του Συνεδρίου – και έδινε την αίσθηση μιας εταιρείας με έντονη ανθρωποκεντρικότητα που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των Ασφαλισμένων της σε συνδυασμό με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας.

Τα στελέχη της Εταιρείας που ανέβηκαν στη σκηνή για να μιλήσουν είτε για πωλήσεις – Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Εκπαίδευσης και Λεωνίδας Σιδέρης, Διευθυντής Δικτύων Πωλήσεων, Affinity και Ομαδικών Ασφαλίσεων – είτε για τις νέες εφαρμογές της Ασφαλιστικής – Σωτήρης Νικολάρας, Product Owner Eurolife Partners και Δημήτρης Αβραμίδης Digital Lead – έδειχναν να μοιράζονται το ίδιο όραμα για την Εταιρεία και να γνωρίζουν πολύ καλά το ρόλο τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τις βραβεύσεις των κορυφαίων συνεργατών της Eurolife τόσο με βάση τα ποσοτικά χαρακτηριστικά όσο και τα ποιοτικά.

Συνολικά η Eurolife πραγματοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια της ιστορίας της με πάνω από 500 καλεσμένους Ασφαλιστές από όλη την Ελλάδα. Έβγαλε χαρακτηριστικά ασφαλιστικής εταιρείας παρόμοια με αυτά του εξωτερικού και έναν τεχνοκρατικό επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα χωρίς όμως να χάσει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της. Ένα παιχνίδι ισορροπιών που όπως όλα δείχνουν ξέρει να το παίζει κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Θα ακολουθήσει δεύτερο δημοσίευμα με τις αλλαγές της Εταιρείας στα προϊόντα της σε όλους τους κλάδους όπως επίσης και των νέων τεχνολογιών που εισάγει στην αγορά όπως το πιλοτικό πρόγραμμα walk to win app.

This slideshow requires JavaScript.