Ο Διαμαντής Μπουζάνης, COSMOTE Insurance Tribe Leader στον Όμιλο ΟΤΕ, συμμετέχει ως ομιλητής στο Insurance Forum “Athens Edition”, φέρνοντας στο προσκήνιο την εμπειρία του από τη σύγκλιση τεχνολογίας και ασφάλισης.

Με περισσότερα από 12 χρόνια παρουσίας στον ασφαλιστικό κλάδο, διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο στον retail όσο και στον corporate τομέα, έχοντας διαχειριστεί σύνθετα ασφαλιστικά projects σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Στην επαγγελματική του πορεία έχει αναλάβει ρόλους επιχειρηματικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη δημιουργία και εξέλιξη σύγχρονων μοντέλων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

Καθοριστικός σταθμός στην καριέρα του αποτελεί η συμβολή του στην ανάπτυξη του Cosmote Insurance, της ψηφιακής ασφαλιστικής πλατφόρμας του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον καινοτόμα online insurance marketplaces στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα data-driven μοντέλα εξυπηρέτησης πελατών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Μπουζάνης αναμένεται να συμμετάσχει σε συζήτηση που εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ασφάλισης και τον ρόλο των νέων καναλιών διανομής στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του κλάδου. Η παρουσία του αναμένεται να προσφέρει μια σύγχρονη οπτική για το πώς οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί και οι τεχνολογικές πλατφόρμες επαναπροσδιορίζουν τη σχέση των καταναλωτών με την ασφάλιση.