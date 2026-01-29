Ο Δημήτρης Ζαφείρης συμμετέχει ως ομιλητής στο Insurance Forum Athens Edition που πραγματοποιείται στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Grande Bretagne Hotel στην Αθήνα. Το Athens Insurance Forum αποτελεί κορυφαίο φόρουμ στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στα στελέχη της ιδιωτικής ασφάλισης, την πολιτεία και φορείς. Καθώς οι κίνδυνοι γίνονται πιο περίπλοκοι και αλληλεξαρτώμενοι, ο κλάδος πρέπει να υιοθετήσει προσαρμόσιμες στρατηγικές και να σχεδιαστεί διατομεακή συνεργασία.



Ο Δημήτρης Ζαφείρης κατέχει τη θέση Head of Risk & Financial Stability Department στο European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), όπου ηγείται του Τμήματος Κινδύνων και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της Αρχής σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, διαχείρισης κρίσεων, μελετών, στατιστικών και διαχείρισης δεδομένων.

Προτού ενταχθεί στην EIOPA, ο κ. Ζαφείρης υπηρέτησε ως υπεύθυνος μονάδας διαχείρισης κινδύνων σε εμπορική τράπεζα, αναλαμβάνοντας σημαντικά έργα, όπως η εφαρμογή των CRD και εξωτερικών αξιολογήσεων ποιότητας στοιχείων ενεργητικού. Επιπλέον, έχει εμπειρία ως investment director, portfolio manager και αναλυτής σε επιχειρήσεις του τομέα διαχείρισης επενδύσεων. Κατέχει Master of Science στα οικονομικά και Bachelor στην Επιστήμη ων Οικονομικών. Η συμμετοχή του κ. Ζαφείρη στο Insurance Forum Athens Edition ενισχύει τη συζήτηση για τη διαχείριση κινδύνων και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δύο πυλώνες που διαμορφώνουν την πορεία του ασφαλιστικού κλάδου σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων και μετασχηματισμών.

Το φόρουμ εξετάζει καίρια θέματα όπως η διαχείριση κινδύνων και ανθεκτικότητα, οι ρυθμιστικές εξελίξεις στην αγορά, η τεχνολογία και η αξιοποίηση δεδομένων, καθώς και οι προκλήσεις στην ασφάλιση υγείας και επαγγελματικής ευθύνης, θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των τάσεων και των στρατηγικών αποφάσεων στη σύγχρονη ασφαλιστική αγορά.

Με την εμπειρία και τη γνώση του, ο Δημήτρης Ζαφείρης θα συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του διαλόγου γύρω από κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση κινδύνων και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

