Ο Γιώργος Πιτσιλής θα συμμετάσχει στο Insurance Forum Athens Edition, ως ένας από τους κορυφαίους ομιλητές, προσφέροντας τη δική του οπτική σε ζητήματα φορολογικής διοίκησης και ρυθμιστικού πλαισίου.

Το φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Hotel Grande Bretagne της Αθήνας, ανοίγει τον διάλογο γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις και στρατηγικές ευκαιρίες του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης και της διαχείρισης πολυεπίπεδα του ρίσκου στις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνέις.

Ο Γιώργος Πιτσιλής είναι διοικητής της ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών (LL.B.), όπου απέκτησε επίσης LL.M. στο Δημόσιο Δίκαιο. Απέκτησε DEA στο Φορολογικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Pantheon-Sorbonne (Paris I). Μετά τις φορολογικές του σπουδές, ο Γιώργος Πιτσιλής έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντική τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στο Εσωτερικό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο.

Από το 2008 είναι ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελετών Φορολογικού Δικαίου και Δημοσίων Οικονομικών, ενώ συμμετέχει στην επιτροπή σύνταξης επιστημονικών νομικών περιοδικών, συμβάλλοντας με άρθρα και μελέτες σε ελληνικά και διεθνή νομικά έντυπα. Επιπλέον, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA) και είναι μέλος του OECD FTA Bureau.

Το Insurance Forum Athens Edition θα καλύψει κρίσιμες θεματικές όπως η διαχείριση κινδύνων και η ανθεκτικότητα, οι ρυθμιστικές εξελίξεις, η τεχνολογία και η αξιοποίηση δεδομένων, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις στην ασφάλιση υγείας και επαγγελματικής ευθύνης — όλα με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.