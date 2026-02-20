Ο Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ERGO Ασφαλιστικής, θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο Insurance Forum Athens Edition, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ξενοδοχείο Grande Bretagne στην Αθήνα.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την κλιματική αστάθεια και την ανάγκη για οικονομική ανθεκτικότητα, η συμμετοχή του κ. Μοάτσου θα διαδραματίσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον στρατηγικό διάλογο.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο από το 1988, έχοντας διατελέσει ηγετικό στέλεχος σε μεγάλους ασφαλιστικούς ομίλους (Royal Insurance, Aviva, AXA) πριν αναλάβει τα ηνία της ERGO Ασφαλιστικής τον Ιούνιο του 2024. Παράλληλα, η ενεργή του δράση ως επικεφαλής της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφάλισης, Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) προσδίδει βαρύνουσα σημασία στις παρεμβάσεις του.

Στο πλαίσιο του Forum, ο κ. Μοάτσος θα συμμετάσχει σε συζητήσεις που αφορούν:

Το Insurance Forum Athens Edition συγκεντρώνει ανώτατα στελέχη, ρυθμιστικές αρχές και πρωτοπόρους του κλάδου, με στόχο τη μετάβαση προς ένα μέλλον προληπτικού μετασχηματισμού. Μέσα από θεματικές ενότητες όπως το “ADAPT” (αποκωδικοποίηση ρυθμιστικών δυναμικών) και το “ALIGN” (ενίσχυση κεφαλαίων και ταλέντου), το συνέδριο θα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και διασυνδέσεις για τη διασφάλιση του μέλλοντος.