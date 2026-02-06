Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου θα συμμετέχει ως ομιλητής στο Insurance Forum Athens Edition. Η εκδήλωση, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της ασφάλισης στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Hotel Grande Bretagne στην Αθήνα και θα συγκεντρώσει κορυφαία στελέχη, ρυθμιστικές αρχές και επαγγελματίες για να συζητήσουν τις τρέχουσες τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές στο ασφαλιστικό οικοσύστημα.

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είναι Πρόεδρος του Athens Chamber of Tradesmen (Ε.Ε.Α.), ενός από τα πιο σημαντικά επιμελητήρια επιχειρηματικής εκπροσώπησης στη χώρα, και από τους ηγετικούς παράγοντες του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Γεννημένος το 1963 στο Βαμβακίο Αιτωλοακαρνανίας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου είναι κάτοχος πτυχίου στην Οικονομία από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ιδρυτής της MEGA BROKERS S.A., της μεγαλύτερης εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Με ενεργό συμμετοχή σε θεσμικά και επιμελητηριακά ζητήματα, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εμπορικών Επιμελητηρίων, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και σήμερα είναι μέλος του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ. Σε αναγνώριση της προσφοράς του στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνική προσφορά, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η συμμετοχή του στο Insurance Forum Athens Edition αναμένεται να εμπλουτίσει τις συζητήσεις γύρω από την επιχειρηματική διάσταση της ασφάλισης, τον ρόλο των επιμελητηρίων σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και τις στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη της αγοράς.

Το Insurance Forum Athens Edition εστιάζει σε κρίσιμες θεματικές όπως η διαχείριση κινδύνων και η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, οι εξελίξεις στην ρύθμιση και την αγορά, καθώς και η τεχνολογία και η αξιοποίηση των δεδομένων — όλα σημαντικά στοιχεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας στον ασφαλιστικό κλάδο.