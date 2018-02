Ο Γ. Καντώρος στα Digital Disruption Sessions στο 3ο Delphi Economic Forum

Τα Digital Disruption Sessions, μια σειρά από ανοικτές συζητήσεις για το ρόλο της τεχνολογίας στην επικοινωνία αλλά και την επίδραση των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας και το marketing, υλοποιούνται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του φετινού Delphi Economic Forum από τη VALUECOM, με την υποστήριξη της Vodafone. Τα Digital Disruption Sessions θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 3 Μαρτίου, από τις 14.00 έως τις 18.00, στο ξενοδοχείο «Αμαλία» στους Δελφούς.

Οι συζητήσεις, στις οποίες θα αναδειχθούν οι αλλαγές που επιφέρουν η τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα στο μάρκετινγκ, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την καταναλωτική εμπειρία και συμπεριφορά είναι ανοικτές στο κοινό, ενώ οι εγγραφές πραγματοποιούνται εδώ.

Τα Digital Disruption Sessions περιλαμβάνουν 3 θεματικές ενότητες, στις οποίες πρωταγωνιστούν διεθνείς ομιλητές που πλαισιώνονται από πάνελ Ελλήνων ομιλητών. Συγκεκριμένα, οι ενότητες των Digital Disruption Sessions θα είναι οι ακόλουθες:

“Technology empowers the community / the new CSR : empowerment through training & education”

Η Leila Janah, ακτιβίστρια και CEO των Samasource και LXMI, δύο εταιρειών με αποστολή να περιορίσουν την παγκόσμια φτώχεια συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας, θα αναλύσει τις αλλαγές που επιφέρει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη η χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και τη σημασία της εκπαίδευσης των κοινωνιών στα Νέα Μέσα.

“New media: The rise of the micro-influencer & experience building”

Η Jessica Gioglio, συγγραφέας και Digital & Social Media Strategist, θα αναλύσει τη συνεχώς αυξανόμενη επιδραστικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το φαινόμενο των micro-influencers που μονοπωλεί πλέον τις επικοινωνιακές στρατηγικές των brands.

“Health, Banking & Insurance disrupted”

Η Andra Keay, Managing Director της Silicon Valley Robotics, θα μιλήσει για την επιρροή των νέων τεχνολογιών στους κλάδους της Υγείας, της Τραπεζικής και των Ασφαλίσεων. Στο πάνελ της συγκεκριμένης ενότητας θα συμμετέχει ο Γιάννης Καντώρος, CEO, Interamerican Group.

Ο ιδρυτής και CEO της VALUECOM, κ. Αλέξανδρος Μάνος, δήλωσε σχετικά: «Στη νέα ψηφιακή εποχή, τεχνολογία και μάρκετινγκ συγκλίνουν και δημιουργούν ένα νέο δυναμικό τοπίο. Μας παρέχουν εντυπωσιακές δυνατότητες να επικοινωνήσουμε διαδραστικά χρησιμοποιώντας πλήθος διαφορετικών μέσων και εργαλείων, να φέρουμε άμεσα αποτελέσματα και να αξιολογήσουμε σωστά την αποτελεσματικότητα των ενεργειών και επενδύσεών μας.

Στην VALUECOM την ολιστική διαχείριση όλων αυτών των νέων και συναρπαστικών τεχνολογιών την αποκαλούμε FULL STACK MARKETING.

Μέσα από τα DIGITAL DISRUPTION SESSIONS επιθυμούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, με δημιουργούς περιεχομένου, εκπροσώπους των ΜΜΕ, ειδήμονες της επικοινωνίας, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη, για να αναδείξουμε το ρόλο των νέων τεχνολογιών αλλά και τη σημασία του FULL STACK MARKETING.

Η διοργάνωση των Digital Disruption Sessions στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum, του κορυφαίου επιχειρηματικού συνεδρίου στη χώρα μας, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να απευθυνθούμε στου ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και να τους φέρουμε σε επαφή με τεχνολογίες που θα επηρεάσουν δραστικά το επιχειρείν στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως».