Η Euroins Ελλάδος υποδέχεται ένα έμπειρο και καταξιωμένο στέλεχος με μακρόχρονη παρουσία στον ασφαλιστικό κλάδο, τον κ. Γεώργιο Κυριακίδη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Επιθεωρητή Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας.

Ο κ. Κυριακίδης είναι κάτοχος Executive MBA από το University of Sheffield και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον ασφαλιστικό χώρο. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει εργαστεί σε σημαντικές εταιρίες του κλάδου, όπως οι EXTRA ASSISTANCE, ARAG SE, AIGAION SA – Brokers Union, International Life, General Union – Trust Group και Victoria (ERGO Group), αποκτώντας εκτενή γνώση της αγοράς και του δικτύου συνεργατών στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, κα. Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε σχετικά:



«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον κ. Κυριακίδη στην οικογένεια της Euroins και του ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο του ρόλο. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μας με έμπειρα στελέχη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας και εντάσσεται στη συνολική μας προσπάθεια για τη συνεχή αναβάθμιση της οργανωτικής μας δομής και της παρουσίας μας στην ελληνική αγορά».