Νέος Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας καθώς και Head of Product Management για την Tειρεσίας, αναλαμβάνει ο Γιάννης Σηφάκης.

Ο Γιάννης Σηφάκης φέρει εμπειρία ετών στον χώρο του marketing, της εταιρικής επικοινωνίας, τις πωλήσεις και τα χρηματοοικονομικά.

Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις εταιρειών θέσεις σμεγάλων εταιρειών όπως οι Nestle UK, Citibank, Τράπεζα Πειραιώς, ING-Piraeus, ING. Τελευταία θέση που υπηρέτησε ήταν στην Vivartia , ενώ πριν από αυτό για 9 χρόνια είχε αναλάβει Chief Marketing, Communications & Bancassurance Officer στην Εθνική Ασφαλιστική.