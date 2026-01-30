Ο Γιάννης Σκιαδαρέσης θα βρεθεί ανάμεσα στους ομιλητές του Insurance Forum Athens Edition, της ετήσιας διοργάνωσης που συγκεντρώνει στην Αθήνα στελέχη υψηλού επιπέδου από τον χώρο της ασφάλισης, της πολιτικής, του επιχειρείν και της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Το φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Hotel Grande Bretagne, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από τους σύγχρονους κινδύνους, την ανθεκτικότητα και τις προοπτικές του ασφαλιστικού οικοσυστήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Γιάννης Σκιαδαρέσης είναι ο Υπεύθυνος Συντονιστής του τομέα Disaster Resilient Societies (DRS) Strengthened Security research and Innovation (SSRI) στη Μονάδα Έρευνας και Καινοτομίας για την Ασφάλεια της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Σκιαδαρέσης είναι απόφοιτος του College of Europe στο Bruges με μεταπτυχιακό στην EU International Relations and Diplomacy, όπου τιμήθηκε με την υποτροφία ENP-EU από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει προγράμματα ηγεσίας στο Harvard Kennedy School και στρατηγικής καινοτομίας στο University of Oxford.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του πορείας έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας του με την ομάδα του Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου, για θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας. Επίσης, έχει συμβάλει στη σύνταξη σημαντικών ευρωπαϊκών στρατηγικών, όπως το Niinistö Report, η Preparedness Union Strategy και η ProtectEU Strategy, που αφορούν την ασφάλεια, την καινοτομία και τη διαχείριση κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συμμετοχή του Γιάννη Σκιαδαρέση στο Insurance Forum Athens Edition θα συμβάλει στην ενίσχυση του διαλόγου και τη διάχυση πληροφοριών για τη βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων από τις τοπικές κοινωνίες.

Το Athens Insurance Forum εξετάζει καίρια ζητήματα όπως η διαχείριση κινδύνων, οι ρυθμιστικές εξελίξεις, η τεχνολογία και τα δεδομένα, καθώς και η ασφάλιση υγείας και επαγγελματικής ευθύνης, θεματικές που αντικατοπτρίζουν τις βασικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες στη σύγχρονη ασφαλιστική αγορά.