Ο Γεράσιμος Τζέης, Managing Director, Atradius Greece, Cyprus, Malta & Romania θα βρεθεί ανάμεσα στους ομιλητές του Insurance Forum Athens Edition, της ετήσιας διοργάνωσης που συγκεντρώνει στην Αθήνα στελέχη υψηλού επιπέδου από τον χώρο της ασφάλισης, της πολιτικής, του επιχειρείν και της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Το φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Hotel Grande Bretagne, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από τους σύγχρονους κινδύνους, την ανθεκτικότητα και τις προοπτικές του ασφαλιστικού οικοσυστήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Γεράσιμος Τζέης ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ελληνικό υποκατάστημα της Atradius Credit Insurance N.V. το 2004, θέση που εξακολουθεί να κατέχει μέχρι σήμερα. Από το 1998 έως το 2003, εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στο ελληνικό υποκατάστημα της Gerling Konzern Speziale. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Πτυχίο Μαθηματικών) και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Αναλογιστική Επιστήμη στο Cass Business School στο Λονδίνο / πρώην City University of London (Δίπλωμα & Μεταπτυχιακό στην Αναλογιστική Επιστήμη). Είναι μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, της Ένωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων Ελλάδος, καθώς και άλλων επαγγελματικών φόρουμ.

Το Συνέδριο που διοργανώνεται από την Morax Media με την Tsomokos Corporate Communications θέτει στο προσκήνιο τις νέες μεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο, τις συνέργειες bancassurance και τη δυναμική που αναπτύσσεται μέσω επενδύσεων και εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο. Παράλληλα, οι συζητήσεις εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη σχέση ασφάλισης και ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης, στο κόστος νοσηλείας και τη διαμόρφωση των ασφαλίστρων, στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες σε ένα περιβάλλον αυξημένης νομικής και επιχειρηματικής ευθύνης, καθώς και στον κρίσιμο δεσμό μεταξύ κυβερνοασφάλειας και ασφαλιστικής κάλυψης.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση μελέτης περίπτωσης για την ανάκαμψη ελληνικών επιχειρήσεων έπειτα από απρόβλεπτα και αναπότρεπτα γεγονότα.

Πληροφορίες για συμμετοχή στο συνέδριο θα βρείτε εδώ